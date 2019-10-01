شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تشارك في مؤتمر الحفريات الفقارية في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك فريق مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية «MUVP» بـ5 ورقات بحثية في مؤتمر الحفريات الفقارية «SVP» والمزمع عقده في أستراليا، 9 أكتوبر الجاري.

ذكر بيان للجامعة، الثلاثاء، أن الملخصات البحثية المقدمة من فريق الجامعة يشمل عددا من الاكتشافات الهامة والحديثة والتي يعلن عنها مركز الجامعة للحفريات لأول مرة، وتضم مجموعة متنوعة من حفريات وبقايا الكائنات التي عاشت على أرض مصر قبل ملايين السنين، منها ديناصورات مصرية جديدة.

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أضاف البيان أن أقدم الاكتشافات التي سيتم الكشف عنها هي: بقايا لنوعين من الديناصورات، أحدهما آكل للعشب وآخر آكل للحوم، عاشت قبل نحو 100 مليون سنة في منطقة الواحات البحرية.

وسجل المركز بعض الحيوانات التي عاشت بالقرب من تلك الديناصورات، ومنها نوع جديد من التماسيح الضخمة، وسمكة عملاقة يتعدى طولها 8 أمتار، وكشف فريد من نوعه يتم تسجيله لأول مرة في مصر، وهو بقايا أحد الزواحف الطائرة «التيروصورات» التي حلقت في سماء مصر في عصر الديناصورات.

أوضح البيان أن مركز الجامعة للحفريات الفقارية يعمل في كل ربوع الصحاري المصرية، وامتدت اكتشافاته إلى منطقة الفيوم، وفيها سجل المركز نوعا جديدا من الحيتان التي عاشت في البحر المتوسط القديم قبل نحو 43 مليون سنة، ويصل طوله لنحو 3 أمتار.

كما سجل المركز اكتشاف حفرية استثنائية لجمجمة سمكة عاشت قبل نحو 35 مليون سنة في بحر الفيوم، وكانت أخر اكتشافات المركز تسجيل بقايا جنس ونوع جديد من القوارض المنقرضة التي عاشت في غابات الفيوم قبل نحو 30 مليون سنة ولا يتعدى حجمها بضع سنتيمترات.