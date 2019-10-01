الأميرة ماري تفتتح رسميًا جسر زوجة ولي العهد المسمى تيمنًا بها في الدينمارك

كوبنهاغن - لايف ستايل افتتحت الأميرة ماري (Crown Princess Mary of Denmark) زوجة الأمير فريدريك (Frederik, Crown Prince of Denmark) ولي عهد الدنمارك رسميا "جسر الأميرة ماري زوجة ولي العهد" (Kronprinsesse Marys Bro) في مدينة روسكيلده في جزيرة زيلاند الدنماركية، في مراسم رسمية أقيمت يوم 28 أيلول/سبتمبر 2019. جسر الأميرة ماري هو جزء من شبكة الطرق الجديدة التي تربط بين بلدة Tørslev Hage ومدينة فريدريسوند وشبه جزيرة هورنشيرريد ويتوقع أن يساهم الجسر والطريق الجديد في تخفيف حركة المرور على الجسر القريب في فريدريسوند وهو جسر الأمير فريدريك ولي عهد الدنمارك (Kronprins Frederiks Bro). قد يهمك ايضاً: أميرة الدنمارك تلفت الأنظار بإطلالة كلفتها200 دولار فقط لأجل مهمّتين رسميتين

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