انطلاق حملة للتوعية بأمراض القلب وطرق العلاج والوقاية في حلب السورية

رفع مستوى الوعي الصحي حول أمراض القلب وطرق العلاج والوقاية محور حملة سلامة قلبك التي أقيمت في حلب احتفاء باليوم العالمي للقلب.

وسلطت الحملة الضوء على احدث التوصيات والدراسات الحديثة المتخصصة بالقلب والغدد ومرضى السكر وذكر الدكتور أسامة قشقش اختصاصي بالأمراض القلبية أن الفعالية تهدف إلى التوعية بأمراض القلب وأسبابها وطرق تجنبها.

وتناول الدكتور سمير ملحيس اختصاصي الأمراض القلبية ارتفاع الكوليسترول عند فئات مختلفة والمعايير الخاصة للعلاج بينما لفت الدكتور جورج سعادة اختصاصي غدد الصم والسكري إلى أن مرض السكري يسبب اختلاطات قلبية وعائية منوها بأنه قدم إحدى الوسائل العلاجية لحماية مرضى السكري ومزاياها التي لا تتأثر بوظيفة الكلية أو القصور الكلوي وهو أحد المركبات الدوائية من مجموعة الانغليتين والتي تعمل على زيادة الانسولين بعد الطعام وتخفيض هرمون زيادة السكر وبالتالي ضبط سكر الدم لدى المريض.

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وأشار الصيدلاني جورج مرجانة من قسم التسويق في شركة آسيا للصناعات الدوائية إلى إطلاق ثلاثة أصناف دوائية جديدة خلال الحملة.

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