شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تختلف أطوال الأمعاء داخل معدتك حسب نوعها ووظيفتها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الأمعاء جزءًا مهمًا من الجهاز الهضمي، حيث يتم تقسيم معظم الفيتامينات والمواد المغذية من الطعام وامتصاصها في مجرى الدم، وتقوم الأمعاء بالكثير من العمل للمساعدة في منح الجسم الطاقة والتغذية التي يحتاجها الشخص للبقاء بصحة جيدة وممارسة مهامه اليومية بشكل روتينى، وفقا لما ذكره موقع " healthline"

لكن هل تساءلت يومًا عن كيفية عمل الأمعاء؟

الأمعاء الدقيقة تمتد من المعدة إلى الأمعاء الغليظة، حتى تستمر عملية الهضم التي بدأت في المعدة، والأمعاء الدقيقة تمتص المواد الغذائية والماء من الطعام المهضوم، في الحقيقة 90% من امتصاص الطعام يحدث في الأمعاء الدقيقة ما تبقى من هذه العملية ينتقل إلى الأمعاء الغليظة.

تنقسم الأمعاء الدقيقة إلى ثلاثة أجزاء مختلفة:

الاثني عشر : في الاثني عشر تستخدم الإنزيمات المختلفة بما في ذلك الإنزيمات الموجودة في البنكرياس والكبد لمزيد من الهضم واستيعاب العناصر الغذائية المهضومة جزئيًا من المعدة.

الدقاق: يمتص الدقاق أي من العناصر الغذائية المتبقية التي لم يتم امتصاصها في الصائم إنه مرتبط بالجزء الأول من الأمعاء الغليظة ، ويسمى cecum.

مجموعة متنوعة من الظروف الصحية يمكن أن تؤثر على ألية عمل الأمعاء الدقيقة وهى:

الالتهابات ، والتي يمكن أن تسبب التهاب المعدة والأمعاء.

قرحة المعدة.

عدم تحمل اللاكتوز.

متلازمة القولون العصبي (IBS).

مرض الاضطرابات الهضمية.

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مرض كرون.

انسداد معوي.

طول الأمعاء الدقيقة يمكن أن تتراوح بين حوالي 10 أقدام (3 أمتار) إلى أكثر من 16 قدمًا (5 أمتار).

وأطلق عليها اسم الدقيقة بالرغم من طولها الكبير نظرا لأن قطرها يبلغ حوالي 1 بوصة (حوالي 2.5 سم).

ما هى الأمعاء الغليظة؟

تمتد الأمعاء الغليظة من الأمعاء الدقيقة إلى فتحة الشرج، ويمتص الماء والأملاح المعدنية من الطعام ، أي المنتجات الغذائية المتبقية التي لم يتم امتصاصها في الأمعاء الغليظة تصبح براز ،ويبلغ طول الأمعاء الغليظة على وشك 5 أقدام ما يعادل 1.5 متر .

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن تساعد البكتيريا الموجودة في الأمعاء الغليظة في تحطيم أي من العناصر الغذائية المتبقية كما يتم إنتاج الفيتامينات مثل فيتامين K في الأمعاء الغليظة.

هناك أيضا بعض الظروف الصحية المحددة التي يمكن أن تؤثر على الأمعاء الغليظة مثل الإمساك، والاسهال والالتهابات والتهاب القولون التقرحي، والسرطان القولوني المستقيمي.