5 طرق تجعلك تتذكر الأشياء بسهولة "لو بتنسى كتير بعد سن الأربعين"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النسيان من الأشياء الطبيعية التى تحدث بشكل يومى، لكن مع التقدم فى العمر يزداد النسيان بشكل كبير، ويكون له أشكال مختلفة منها نسيان الحقائق أو عدم القدرة على استرداد الذاكرة أو تذكر جزء من شئ ما أو حقائق خاطئة عن شىء ما، فى هذا التقرير نتعرف على 5 طرق تجعلك تتذكر الأشياء بسهولة بعد سن الأربعين، وفقاً لموقع eat.

قال الدكتور جاري سمول، أستاذ الشيخوخة في كلية الطب في جامعة كاليفورنيا الأمريكية، إن حوالي 40 ٪ من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 سنة أو أكبر يعانون من ضعف الذاكرة المرتبطة بالعمر - في الولايات المتحدة ، وهو ما يمثل حوالي 16 مليون شخص.

وأوضح أنه ما لم يكن فقدان الذاكرة لديك شديدًا أو مستمرًا، فلا داعي للقلق بشأن مرض الزهايمر أو أمراض الذاكرة الأخرى.

طرق تجعلك تتذكر الأشياء بسهولة

تكرار المعلومات

التكرار هو أحد أسهل الطرق وأكثرها فعالية لتذكر الأشياء، وفقًا لجامعة إلينوي، حيث تم تطوير تقنية Spaced Interval Repetition في الستينيات من قبل عالم النفس الشهير هيرمان إبينجهاوس، ويستخدم التكرار على فترات زمنية محددة للتأكد من تذكر حقيقة أو اسم، وبعد أن تتعلم شيئًا ما وتريد أن تتذكره على المدى القصير ، كرر الأمر بنفسك: من 15 إلى 20 دقيقة بعد أن تعلمت ذلك في البداية ثم بعد ست إلى ثماني ساعات ثم بعد 24 ساعة.

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إذا كنت ترغب في حفظ شيء ما على المدى الطويل ، فسيلزمك تكراره لنفسك بعد يوم واحد، بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ، ثم مرة أخرى بعد شهرين إلى ثلاثة أشهر.

حاول التعلم في فترة ما بعد الظهر

حتى لو كنت تعتقد أنك تعمل بشكل أفضل في الصباح أو في وقت متأخر من الليل، فإن الدراسات تشير إلى أنه من الأسهل الاحتفاظ بالمعلومات إذا كنت تتعلمها ومراجعتها في فترة ما بعد الظهر.

اكتب المعلومات بالورقة والقلم

من الصعب تذكر المعلومات المنشورة عبر الإنترنت ومن شاشة الكمبيوتر مقارنة بالوقت الذي تتم كتابته فيه على الورق الفعلي، إذا كنت تريد حقًا تذكر حقيقة أو اسم، فقم بتدوينه على قطعة من الورق وقم بمراجعته من خلال التقاطه فعليًا وقراءته.

يمكنك صنع قصة أو مشهد

قد يكون صنع قصة أو إنشاء مشهد يتضمن هذه المعلومات التى تحتاج لتذكرها هو ما تحتاجه لإشراك عقلك، ومن أجل تذكر شيء ما، عليك أن تكون مهتمًا به.

اختبر معلوماتك فى الشئ الذى تريد تذكره

يمكن أن يكون اختبار نفسك دوريًا أحد أكثر الأساليب المفيدة لتذكر المعلومات، غالبًا ما يعتقد الناس أن الاختبار مفيد لأنه يخبرك بما تعرفه وما لا تعرفه، لكن القوة الأكثر أهمية للاختبار هي منحك تدربًا على استعادة المعلومات التي تعلمتها وإنشاء تلك العلاقة في المخ.