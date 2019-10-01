شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أطعمة مفيدة لصحتك غنية بالألياف تساعدك فى خفض الوزن.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة" boldsky "، أنه يمكن أن يكون فقدان الوزن صعبًا إذا كنت تمارس الرياضة فقط ولا تتبع خطة نظام غذائي صحي لفقدان الوزن، كل من ممارسة الرياضة والنظام الغذائي لا يقل أهمية، لقد كشف العلماء أن بعض الأطعمة لها تأثير على الشهية، والتي يمكن أن تكون مفيدة لفقدان الوزن.

وقالت الصحيفة، إن الأطعمة مثل الخضراوات الورقية، والخضراوات الصليبية، والبطاطس وغيرها غنية بالألياف، ومليئة بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي قد تساعد جسمك في تحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون في البطن، تحتوى هذه الخضروات على الألياف، والتي تبقي معدتك ممتلئة لفترة أطول.



البطاطس المسلوقة تخفض وزنك لانها غنية بالالياف

فيما يلي بعض الخضراوات التي يمكنك دمجها في نظامك الغذائي لفقدان الوزن:1. البطاطس..

يعتقد معظم الناس أن البطاطس تساعد في زيادة الوزن، فتناول البطاطس البيضاء المسلوقة يمنحك الشعور بالامتلاء، ويجعلك تتناول كميات أقل من الطعام، أفضل طريقة لتناول البطاطس المسلوقة هي تبريدها لفترة قصيرة بعد الغليان، حيث ستساعد في تكوين كميات عالية من النشا، حيث إن النشا هو مادة تشبه الألياف، وقد ثبت أنها تساعد في إنقاص الوزن .

2. الخضراوات الصليبية..

الخضروات الصليبية مثل الكرنب، القرنبيط، وغيرها حيث تحتوى على الألياف، وتحتوي على كميات كبيرة من البروتين، الخضراوات الصليبية هي غذاء يمدك بالطاقة ولا تحتوى على الكثير من السعرات الحرارية، مما يجعلها غذاء مثاليًا لفقدان الوزن.

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الخضروات الورقية تخفض الوزن

3. الخضراوات الورقية..

الخضر الورقية مثل السبانخ، الكرنب، اللفت، غنية بالألياف، وقليلة السعرات الحرارية، والكربوهيدرات. إنها أيضًا أطعمة، تساعدك على إنقاص الوزن كما تجعلك تشعر بالشبع.



المشروم يساعد فى خفض الوزن

4. المشروم..

يحتوى على الفيتامينات، والمعادن الأساسية، و سعرات حرارية أقل، مما يجعلها غذاء مثاليا لفقدان الوزن، يقول الباحثون إن تناول نظام غذائي غني بالمشروم يجنبك آلام الجوع، أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين تناولوا نظامًا غذائيًا غنيًا بالمشروم شعروا بالشبع.



قرع العسل

5. اليقطين او ما يسمى "قرع العسل "..

هو غذاء غنى بالفيتامينات، مما يعني أنه منخفض السعرات الحرارية ومغذي للغاية، كما أنه غني بالألياف، ويمكن أن يساعدك في سد شهيتك، مما يجعلها خضروات مثالية لفقدان الوزن.



الجزر من الخضروات التى تساعد فى خفض الوزن

6. الجزر..

الجزر غني بالألياف وقليلة السعرات الحرارية ، مما يجعلها مثالية لتناول الطعام وفقدان الوزن، إن تضمين الجزر الطازج، والجزر المسلوق في نظامك الغذائي سيساعدك على إنقاص وزنك بشكل أسرع.