شكرا لقرائتكم خبر عن 5 عادات تخلص منها فى الشتاء للحفاظ على صحتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع قرب دخول فصل الشتاء وبرودة الطقس هناك عدد من العادات التى قد تفعلها دون أن تدرى قد تضر بصحتك، من بينها على سبيل المثال عدم استخدام الكريم الواقى من الشمس، وهذا من العادات الخاطئة، لأنه يضر بالبشرة لاستمرار التعرض للآشعة فوق البنفسجية حتى فى فصل الشتاء، فى هذا التقرير جمعنا عدد من العادات التى قد تضر بصحتك دون أن تدرى، وفقاً لموقع "Eat".

عدم استخدام واقى الشمس

كثير من الناس يتوقف عن استخدام الكريم الواقى من الشمس فى فصل الشتاء، رغم أن الآشعة الفوق بنفسجية موجودة دائماً ويمكن أن تمر عبر السحب، ونوافذ السيارات والمكاتب وتنعكس من أسطح المياه والرصيف والثلوج وتسبب تلفًا مباشرًا للجلد وتلفًا مؤكسدًا يؤدي إلى سرطانات الجلد وشيخوخة الجلد المبكرة، بما في ذلك التجاعيد.

عدم الحصول على تطعيم الأنفلونزا

تنصح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية أنه يجب على كل شخص يزيد عمره عن 6 أشهر الحصول على لقاح سنوي ضد الأنفلونزا، وأن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا لهم الأولوية فى هذا التطعيم.

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قلة شرب المياه

كثير من الناس لا يشربون كميات كافية من الماء مع برودة الطقس، وهذا أيضاً من الأشياء الخاطئة، حيث يجب شرب 8 أكواب من المياه يومياً حتى فى الشتاء، فعندما يصبح جسمك يعاني من الجفاف، فإن هذا يؤدي إلى إبطاء عملية الأيض أو التمثيل الغذائى، وقد يؤدي الجفاف إلى العديد من الإصابات.

البقاء فى المنزل وعدم الخروج

عندما تنخفض درجات الحرارة، يكون البقاء في المنزل طوال اليوم أمرًا سهلاً، لكنه ليس أفضل شيء لصحتك، يعد التعرض لأشعة الشمس ضروريًا لإنتاج فيتامين "د" في الجسم، وهو فيتامين يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان، كما تؤثر أشعة الشمس الطبيعية أيضًا على إنتاج السيروتونين، وهو يحسن المزاج ويعالج الاكتئاب.

تناول الطعام عند الشعور بالملل

عندما يأتي الشتاء، من السهل الشعور بالملل في المنزل وتناول الطعام، وعدم التفرقة بين الشعور بالملل أو الجوع، وهو ما يساهم فى زيادة الوزن.