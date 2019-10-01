شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تدل على أن طفلك يعانى من مشكلة فى العين.. منها إفراز السوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشاكل العين أو الرؤية من المشاكل الرئيسية التى قد يعانى منها الأطفال الرضع وهو ما يُشعر الآباء والأمهات بالقلق، وعادة ما تكون مشاكل الرؤية ليست مشكلة صحية خطيرة ويمكن علاجها بسهولة عن طريق العلاج الطبي ، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات التى تدل على أن طفلك يعانى من مشكلة فى العين أو الرؤية، وفقاً لموقع parenting.

مشاكل العين عند الرضع وحديثى الولادة

قد يستغرق حديثو الولادة بعض الوقت للتكيف وقد يواجه بعض مشاكل الرؤية مثل: الحول، دموع العين المستمرة.



السوائل

الحول وتقاطع العين

قد يكون لبعض الأطفال عيون تتحرك بشكل متباعد عن بعضهم البعض، وهذا أمر طبيعي، حيث يستغرق بعض الأطفال وقتًا لتطوير عضلات العين وتقويتها، ويجب أن تحل هذه المشكلة بنفسها بحلول الوقت الذي يكون فيه عمر الطفل ثلاثة أشهر، لكن بعض الأطفال قد يكون لديهم حول العين ويحتاجون إلى علاج.

جفاف العين

لا يطور حديث الولادة القدرة الكاملة على إنتاج الدموع وبالتالي يحدث انغلاق فى القنوات المسيلة للدموع، وقد تبدو العين دامعة باستمرار حتى عندما لا يبكي الطفل، هذه الحالة تزول بحلول الوقت الذي يبلغ فيه عمر الطفل عامًا واحدًا.

التهاب العين

إذا كان الطفل لديه احمرار فى الجفون، فهذا يشير إلى وجود بعض العدوى في العين، وعندما يتعرض الطفل للضوء إذا كان يظهر عليه علامات تهيج أو احمرار فى العين يمكن أن يكون بسبب زيادة الضغط في العينين.

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وتعود مشكلة البصر عند الطفل بشكل أساسي إلى الوقت الذي تستغرقه عضلات العين في التطور ولكن قد تكون هناك بعض المشكلات الخطيرة التي تتطلب مساعدة طبية.

تتطور رؤية الطفل تدريجياً مع مرور الوقت، قبل أن يبلغ الطفل

علامات وأعراض مشاكل الرؤية عند الأطفال

-حركة العين غير العادية ويشمل ذلك التلويح ذهابًا وإيابًا من العينين أو الدوران الشديد لعين الطفل.

-فرك العين المفرط: عندما يفرك الطفل عيونه باستمرار حتى عندما لا يشعر بالنعاس.

-اختلاف شكل عين عن الأخرى: أي فرق جسدي في عين الرضيع مثل البقع على العين، فقط عين واحدة مفتوحة والأخرى مغلقة أو انتفاخ العينين.

- إفراز السوائل من العيون.