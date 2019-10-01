صحة ورشاقة

ألم الفم قد يكون علامة على الإصابة بهذه الأمراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بألم فى الفم له العديد من الأسباب المحتملة بما في ذلك الإصابات والقروح وبعض الأمراض ويجب معرفة السبب وراء تلك الحاله لتحديد نوع العلاج المناسب، ويمكن أن يظهر ألم الفم فى عدة مناطق مثل سقف الفم، أو مؤخرته أو باللسان أو ببطانه الخدين.

هناك عده أسباب وراء الشعور بألم فى الفم وهى : الإصابة

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ووفقا لموقع "healthline" قد يكون سبب الشعور بألم فى الفم وجود إصابة إما عن طريق التعرض لحادث أو لدغ فى الشفة أو جانبي الخد، أو عن طريق تناول  طعام حار جدًا قد يتسبب ذلك في حرق بسقف الفم.

الفم الجاف

تنتج الغدد اللعابية لعابًا يحافظ على رطوبة الفم  عندما لا تنتج هذه الغدد ما يكفي من اللعاب يمكن أن يسبب جفاف الفم ، مما ينتج عنه تكون تقرحات واللسان القاسي  والحرقة، كما يمكن أن تسبب بعض الأدوية أو الحالة الصحية الأساسية مثل مرض السكري حالة الجفاف داخل الفم.

 

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القروح
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القرحة قد تظهر على اللسان أو على الجزء الخلفي من سقف الفم  وتظهر على شكل آفات بيضاء ذات حدود حمراء.

قد يكون وراء ظهور القروح عده أسباب أهمها الحساسية الغذائية أو نقص الفيتامينات أو عدوى فيروسية وتقلبات الهرمونات.

قد تكون بعض قروح القرحة مؤلمة للغاية وقد تشعر أيضًا بالوخز أو الاحتراق قبل ظهورها.

 

سرطان الفم

يحدث السرطان عندما تنمو الخلايا خارج نطاق السيطرة في الجسم، يمكن أن يؤثر سرطان الفم على العديد من مناطق بالفم مثل سقف الفم، أو الخدين ،مؤخرة الفم، اللسان،الغده اللعابية، اللثه.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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