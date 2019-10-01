شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: مخاوف من انتشار عقار رانيتيدين ببريطانيا لاحتوائه على مادة تسبب السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فى تقرير لها اليوم، عن انتشار المخاوف من أن بعض دفعات من عقار Zantac الذى الذى تم سحبه من الأسواق، والذى يحتوي على مادة كيميائية تسبب السرطان، قد انتشر فى بريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركة التجزئة الأمريكية" CVS"، قامت بسحب النسخة التي تحمل العلامة التجارية من رانيتيدين، وكذلك بعض الإصدارات العامة، من أرففها بعد أن اكتشف المسئولون أن بعض الأقراص تحتوي على آثار مادة NDMA أو N-nitrosodimethylamine التي تعتبر من المحتمل أن تكون مسرطنة" للبشر.

وأكدت الصحيفة أن المسئولين الأيرلنديين سحبوا أيضًا 13 منتجًا مختلفًا على نفس المخاوف، وتم تصنيع جميع المنتجات في موقع في الهند، مضيفة أنه لم يحذو المسؤولون البريطانيون حذوهم بشأن القرار الصارم بسحب الدواء، الذي يطلق عليه "رانيتيدين" الذي يحمل علامة Zantac، من الرفوف.

لكن هيئة مراقبة الأدوية قالت إنها طلبت من الشركات فرض الحجر الصحي على بعض مجموعات الأدوية وسط تحقيق مستمر في سلامتها ، وتشير أرقام هيئة الخدمات الصحية البريطانية" NHS" إلى أن حوالي 6 ملايين وصفة تم التخلص منها للرانيتيدين في إنجلترا العام الماضي.

وأضافت أن المسئولين البريطانيين لم يتبعوا خطاهم بشأن القرار الصارم بسحب الدواء، وقد أظهرت الاختبارات أن الدواء يحتوي على N- نتروزوديميثيل أمين، الذي يُطلق عليه أيضًا NDMA، حيث يعتبر خبراء الصحة أن المادة الكيميائية "ربما تكون مسرطنة" للبشر.

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تشير أرقام هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إلى أن حوالي 6 ملايين وصفة تم التخلص منها للرانيتيدين في إنجلترا العام الماضي.

وقالت الصحيفة ، إنه يتم إعطاء الدواء، الذي يتوفر أيضًا دون وصفة طبية، للمرضى لتخفيف حرقة المعدة، وعسر الهضم الحمضي ، موضحة أنه ليس أول دواء يتم سحبه بسبب المخاوف من احتوائه على مادة الــ NDMA، حيث قامت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA)، التي تشرف على سلامة الأدوية في بريطانيا، بسحب سلسلة من أدوية القلب في العام الماضي، بعد أن كشفت الاختبارات أن بعض الدفعات تحتوي على مادة NDMA أو مادة كيميائية مماثلة.

وقالت الصحيفة، لقد تم ادراج 13منتجًا مختلفًا تم سحبه من الصيدليات وتجار التجزئة، وكلها مصنوعة في مصنع في الهند،لم تظهر أي تفاصيل أخرى حول كيفية ظهور الشوائب من المصنع في الهند، أو بالضبط أين يقع.

كانت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)، أول من اكتشف بعض دفعات الأقراص المحتوية على كميات ضئيلة من NDMA، وقد ربطت العديد من الدراسات الطبية وجود مادة NDMA بسرطانات القولون، والمستقيم، والكبد، والكلى في الحيوانات، الأدلة على البشر قليلة، مشيرة إلى أنه تم العثور على أدوية ضغط الدم فالسارتان، ولوسارتان ملوثة بـمادة NDMA وهى مادة كيميائية مماثلة تسمى N-nitrosodiethylamine.

قام المحققون بتضييق الخناق على مراقبة الجودة في المورد الصيني لإنتاج الدواء في تشجيانج هواهاي.

أضاف الخبراء، إن التلوث قد يعود إلى عام 2012، عندما غيرت الشركة عملية التصنيع، تشير التقديرات إلى أن المصانع في الصين والهند تنتج ثلثي المكونات الدوائية في العالم، بسعر أرخص.