عالجي الأوردة العنكبوتية بتنظيم النوم وإنقاص الوزن..اعرفي أسباب ظهورها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأوردة العنكبوتية هى مجموعة من الشعيرات والأوردة الصغيرة التى تتصل بالجهاز الوريدى وتكون نتيجة انتفاخ الأوعية الدموية وتظهر فى الفخدين والساقين والوجه والصدر. وحسب ما ذكره موقع webmd إن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بالأوردة العنكبوتية نتيجة تغييرالهرمونات والحمل والولادة. وهناك أسباب مختلفة للإصابة بالأوردة العنكبوتية وهى: 1:العوامل الوراثية لها دور كبير فى ظهور الأوردة العنكبوتية. 2:تراكم الدهون والوزن الزائد يزيد من خطر الإصابة بالأوردة العنكبوتية. 3:الأثار الجانبية لأدوية منع الحمل تسبب ظهورالأوردة العنكبوتية. Advertisements 4:الوقوف لفترات طويلة يزيد من خطر الاصابة بالأوردة العنكبوتية. 5:التغيرات الهرمونية عند النساء وانقطاع الطمث أو أثناء فترات الحمل تظهر الأوردة العنكبوتية. ويكون علاج الأوردة العنكبوتية عن طريق اتباع نظام روتينى يومى وهو 1:انقاص الوزن والتخلص من السمنة المفرطة وتراكم الدهون فى الجسم، وذلك عن طريق الابتعاد عن الاطعمة الدسمة والاهتمام بتناول الخضروات والفواكه. 2:ممارسة المشى يوميا وذلك لإنقاص الوزن وتجنب احتباس الماء فى الجسم. 3:تنظيم فترات النوم وتجنب السهر.

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