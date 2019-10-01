شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوضاع الصحيحة لأداء تمارين الركبة حتى لا تتعرض للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ممارسة التمارين الرياضية مفيده للصحة وتقوية العضلات، وتمارين الركبة تساعدك فى معدل حرق السعرات الحرارية وزيادة قوتك وتحملك، ولكن من المهم معرفة كيفية إجراء تمارين الركبة بأمان من أجل منع الإصابة أو الإجهاد.

وفقا لموقع "healthline"هناك نصائح هامة لأداء تمارين الركبة بأمان دون حدوث اصابات وهى:

1- ابدأ بفرد قدميك على حدة وبأذرعك إلى جانبك.

2- انخفض لأسفل في وضع القرفصاء ، مع جعل ظهرك مسطح قدر الإمكان للمحاذاة المناسبة.

3- حافظ على انخفاضك لفترة وجيزة فقط ثم اقفز للأعلى باستخدام ذراعيك لتحقيق التوازن.

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5- قم بالهبوط لأسفل بنعومة قدر الإمكان لتجنب الضغط المفرط على ركبتيك.

6- حافظ على انخفاضك لفترة وجيزة فقط ، ثم كرر الحركة بأكملها بأسرع وقت ممكن مع التأكد من الحفاظ على الشكل الصحيح.

تمارين الركبة لها عدد من الفوائد وهى:

تحسين قوتك والتحمل بشكل كبير في فترة قصيرة من الزمن.

تحسين شكل ونبرة الجسم كله.

زيادة معدل حرق السعرات الحرارية