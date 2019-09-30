شكرا لقرائتكم خبر عن احرصى على هذه الوجبة لحماية طفلك من الهشاشة والالتهابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مياه الأرز المسلوق من أشهر الأكلات المعروفة منذ فترات طويلة، حيث كانت تقدم للأطفال لمساعدتهم على النمو وحمايتهم من الأمراض والفيروسات، ومع مرور الزمن أثبتت الأبحاث أن مياه الأرز لها فوائد مذهلة على الصحة، وحسب ما ذكره موقع curejoy فإن فوائد مياه الأرز على الأطفال هى:

1:تحتوى مياه الأرز المسلوق على كمية كبيرة من العناصر الغذائية التى تحافظ على صحة الجهاز المناعى عند الطفل وتحميه من خطر الإصابة بالأمراض والفيروسات.



الارز للاطفال

2:تحتوى مياه الأرز على بعض الفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز الهضمى وتعالج الاضطرابات والالتهابات كما أنها تساعد فى علاج الإسهال والمغص.

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3:تعتبر مياه الأرز من الطرق الطبيعية التى تساعد فى علاج الإكزيما، وهى من الأمراض الجلدية التى يتعرض لها الأطفال ، وذلك لاحتوائها على عناصر غذائية وفيتامينات هامة لصحة الجلد.

4: تحتوى مياه الأرز المسلوق على كمية عالية من العناصر التى تحد من خطر الإصابة بالحمى ، لذلك ينصح الامهات بإعطاء الطفل مرة فى اليوم.



مياه الارز

5:تحتوى مياه الأرز على كمية عالية من الكربوهيدرات والفيتامينات التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة.

6:تحتوى على نسبة كبيرة من الفيتامينات التى تعزز صحة الجهاز العصبى ونمو العقل بشكل سليم.

7: تحتوى على كمية عالية من البروتينات التى تعمل على تعزيز صحة العضلات والمفاصل والوقاية من هشاشة العظام.