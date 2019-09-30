شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث داخل جسمك عند تناول الأوميجا 3 ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زيت السمك هو مكمل غذائي شائع الاستهلاك غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية وغيرها من العناصر الغذائية الأساسية تعزز الصحة العامة،، ويستخدم زيت السمك لعلاج مجموعة من الأمراض العقلية وحتى الأمراض المزمنة.

ووفقا لموقع " healthline" الأوميجا 3 الموجودة في زيت السمك تساعد في تنظيم الوظائف الطبيعية للجسم، مثل زيادة نمو الشعر وتعزيز قوته وتغذية البصيلات.

وزيت السمك هو زيت أو دهون يتم استخراجها من أنسجة الأسماك كواحدة من المكملات الغذائية الأكثر شعبية بسبب تركيزها العالي من أحماض أوميجا 3 الدهنية.

يتطلب جسمنا أحماض أوميجا 3 الدهنية لتعمل بشكل صحيح لكن لا يمكن لجسم الإنسان أن يصنعها بمفرده ، ولذلك علينا أن نستهلكها من خلال النظام الغذائي والمكملات الغذائية.

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بالإضافة إلى أوميجا 3 يحتوي زيت السمك أيضًا على عدد من الدهون والفيتامينات الأساسية.

يساعد تناول زيت السمك الغنى بالأوميجا 3 التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل مستويات الدهون الثلاثية، قد يخفف أيضا من أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي، يمكن أن تبطئ تقدم الضمور البقعي المرتبط بالعمر.

بالإضافة إلى كل هذه الفوائد الصحية لزيت السمك يشيع استخدامه أيضا لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه، حيث يوفر البروتينات والمواد الغذائية الأساسية لبصيلات الشعر والجلد، ويمنع التهاب بصيلات الشعر، ويعزز الدورة الدموية في فروة الرأس التي قد تؤدي إلى نمو الشعر.