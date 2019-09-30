صفات جسمانية نادرة يمتلكها عدد قليل من الأشخاص حول العالم.. شاهدي التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هناك بعض الملامح لأعضاء جسمانية تكون نادرة ولا توجد إلا لدى عدد قليل من الأشخاص حول العالم.

وبالرغم من تشابهنا في أشياء كثيرة، لكن تبقى بعض التفاصيل البسيطة التي تميز بعضنا وتكون سببًا في الاختلاف بيننا سواء كان ذلك على صعيد المهارات أو درجة الذكاء أو القدرة على الإنتاج أو حتى ملامح وتكوينات الجسم.

ونقدم فيما يلي قائمة بأبرز الحالات الجسدية النادرة التي تميز بعض الأشخاص عن غيرهم:

وجود ضلع إضافي

فرغم أن معظم الناس يوجد لديهم 12 زوجًا من عظام الضلوع أو 24 ضلعًا كعدد إجمالي، فمن الوارد أن يكون لدى البعض ضلعٌ إضافي ليصير عدد الضلوع لديهم 25، وهناك واحد من بين 200 شخص يوجد لديه هذا الضلع الزائد، ويسمى بالضلع العنقي.

وهو عيب خلقي، وقد يظهر الضلع الزائد على الجانب الأيمن أو الأيسر أو في كلا الجانبين، وعادة ما يتم اكتشاف هذا الضلع بالصدفة فلا يوجد لظهوره أي أعراض.

في حالات نادرة قد يتسبب بضغط على الأعصاب أو يضعف عضلات اليد بالقرب من قاعدة الإبهام.

اختلاف لون العينين

وهي حالة تعرف باسم heterochromia أو تغاير تلون القزحيتين وهي في الغالب وراثية، لكن يمكن أن تحدث أيضًا نتيجة متلازمات طبية مختلفة أو حتى إصابة في العين.

احمرار لون الشعر بشكل طبيعي

وهي حالة لا تحدث إلا لدى 2% فقط من إجمالي السكان، ويعتبر جين الشعر الأحمر متنحيًا، ولكي يولد طفل بهذا الشعر يجب أن يحمل والداه الجين نفسه.

اللون الرمادي للعيون

تشير إحصائيات إلى أن نسبة أصحاب العيون باللون الرمادي تقل عن 1%، وسببه انخفاض مستوى صبغة الميلانين في الطبقة الأمامية للقزحية.

تتواجد فقط في شرق وشمال أوروبا، حيث تنتشر هناك أيضًا العيون الخضراء.

فصيلة دم تعرف بـ"الدم الذهبي"

لا يوجد من أصحاب هذه الفصيلة سوى ما يقرب من 43 شخصًا حول العالم، وفيه يفتقر الدم لمستضدات RH.

هناك فقط 9 متبرعين نشيطين يحملون هذه الزمرة، ويستطيع صاحبه التبرع لجميع أصحاب الزمر الأخرى دون استثناء.

طفرة جين PCSK9

حالة نادرة بالجسم تساعد على تنظيم نسبة الكوليسترول بشكل تام.

يوفر هذا الجين تعليمات لصنع بروتين يساعد على تنظيم الكوليسترول في مجرى الدم، فعندما يتحور هذا الجين بطريقة معينة، فإنه يبقي الكوليسترول السيئ منخفضًا جدًا.

ثقب صغير قرب الأذن

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وهي حالة تولد بها نسبة ما بين 0.1% إلى 0.9% من الرضع في أمريكا وإنجلترا.

عدم ظهور ضرس العقل

وهي الحالة التي تصيب ما يقرب من 35% من الأشخاص حول العالم.

وجود 4 مخاريط في العين بدلاً من 3

وتلك المخاريط هي خلايا بالعين تمنحنا القدرة على رؤية الألوان، وأصحاب الـ 4 مخاريط هم فئة نادرة يمكنهم رؤية 100 مليون لون مختلف.

البَهق العيني

أحد أشكال البرص ويصيب العينين، وهو لا يبدل فحسب لون قزحية الأشخاص، بل يتسبب أيضًا في انخفاض الرؤية، حساسية الضوء وحالات أخرى أكثر خطورة على العين.

وجود صف إضافي من الرموش

ويكون خلف الرموش الطبيعية وهي حالة نادرة تعرف باسم Distichiasis.

قدرات استثنائية في حاسة التذوق

وهي القدرات التي يتميز بها حوالي 25% من السكان حول العالم، لدى أصحابها حليمات ذات تذوق على اللسان أكثر من غيرهم؛ ما يجعلهم أكثر حساسية لتذوق الأطعمة المرة والحلوة والمالحة.

أصحاب هذه القدرات لا يفضلون الأطعمة الحلوة أو الدسمة ولا يستهلكون الكثير من الخضراوات.

بروز سرة البطن للخارج

وهي حالة نادرة توجد لدى 4% فقط من الأشخاص.

عظام غير قابلة للكسر

هي حالة تنتج عن حدوث طفرة بجين LRP5 لدى البعض، وهي التي تتسبب في زيادة كثافة العظام لديهم، وبالتالي تحد من خطر الإصابة بالهشاشة.

ميزة نادرة للغاية، لكن أصحابها يعانون إجمالّا من صعوبة البقاء واقفين على أقدامهم أثناء السباحة.