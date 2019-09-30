الارشيف / صحة ورشاقة

صفات جسمانية نادرة يمتلكها عدد قليل من الأشخاص حول العالم.. شاهدي التفاصيل!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/15
  • 2/15
  • 3/15
  • 4/15
  • 5/15
  • 6/15
  • 7/15
  • 8/15
  • 9/15
  • 10/15
  • 11/15
  • 12/15
  • 13/15
  • 14/15
  • 15/15

Advertisements

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - هناك بعض الملامح لأعضاء جسمانية تكون نادرة ولا توجد إلا لدى عدد قليل من الأشخاص حول العالم.

وبالرغم من تشابهنا في أشياء كثيرة، لكن تبقى بعض التفاصيل البسيطة التي تميز بعضنا وتكون سببًا في الاختلاف بيننا سواء كان ذلك على صعيد المهارات أو درجة الذكاء أو القدرة على الإنتاج أو حتى ملامح وتكوينات الجسم.

ونقدم فيما يلي قائمة بأبرز الحالات الجسدية النادرة التي تميز بعض الأشخاص عن غيرهم:

وجود ضلع إضافي

img

فرغم أن معظم الناس يوجد لديهم 12 زوجًا من عظام الضلوع أو 24 ضلعًا كعدد إجمالي، فمن الوارد أن يكون لدى البعض ضلعٌ إضافي ليصير عدد الضلوع لديهم 25، وهناك واحد من بين 200 شخص يوجد لديه هذا الضلع الزائد، ويسمى بالضلع العنقي. 

وهو عيب خلقي، وقد يظهر الضلع الزائد على الجانب الأيمن أو الأيسر أو في كلا الجانبين، وعادة ما يتم اكتشاف هذا الضلع بالصدفة فلا يوجد لظهوره أي أعراض. 

في حالات نادرة قد يتسبب بضغط على الأعصاب أو يضعف عضلات اليد بالقرب من قاعدة الإبهام. 

اختلاف لون العينين

img

وهي حالة تعرف باسم heterochromia أو تغاير تلون القزحيتين وهي في الغالب وراثية، لكن يمكن أن تحدث أيضًا نتيجة متلازمات طبية مختلفة أو حتى إصابة في العين.

احمرار لون الشعر بشكل طبيعي

img

وهي حالة لا تحدث إلا لدى 2% فقط من إجمالي السكان، ويعتبر جين الشعر الأحمر متنحيًا، ولكي يولد طفل بهذا الشعر يجب أن يحمل والداه الجين نفسه.

اللون الرمادي للعيون

img

تشير إحصائيات إلى أن نسبة أصحاب العيون باللون الرمادي تقل عن 1%، وسببه انخفاض مستوى صبغة الميلانين في الطبقة الأمامية للقزحية.

تتواجد فقط في شرق وشمال أوروبا، حيث تنتشر هناك أيضًا العيون الخضراء.

فصيلة دم تعرف بـ"الدم الذهبي"

img

لا يوجد من أصحاب هذه الفصيلة سوى ما يقرب من 43 شخصًا حول العالم، وفيه يفتقر الدم لمستضدات RH. 

هناك فقط 9 متبرعين نشيطين يحملون هذه الزمرة، ويستطيع صاحبه التبرع لجميع أصحاب الزمر الأخرى دون استثناء. 

طفرة جين PCSK9

img

حالة نادرة بالجسم تساعد على تنظيم نسبة الكوليسترول بشكل تام. 

يوفر هذا الجين تعليمات لصنع بروتين يساعد على تنظيم الكوليسترول في مجرى الدم، فعندما يتحور هذا الجين بطريقة معينة، فإنه يبقي الكوليسترول السيئ منخفضًا جدًا. 

ثقب صغير قرب الأذن

Advertisements

img

وهي حالة تولد بها نسبة ما بين 0.1% إلى 0.9% من الرضع في أمريكا وإنجلترا.

عدم ظهور ضرس العقل

img

وهي الحالة التي تصيب ما يقرب من 35% من الأشخاص حول العالم. 

وجود 4 مخاريط في العين بدلاً من 3

img

وتلك المخاريط هي خلايا بالعين تمنحنا القدرة على رؤية الألوان، وأصحاب الـ 4 مخاريط هم فئة نادرة يمكنهم رؤية 100 مليون لون مختلف.

البَهق العيني

img

أحد أشكال البرص ويصيب العينين، وهو لا يبدل فحسب لون قزحية الأشخاص، بل يتسبب أيضًا في انخفاض الرؤية، حساسية الضوء وحالات أخرى أكثر خطورة على العين.

وجود صف إضافي من الرموش

img

ويكون خلف الرموش الطبيعية وهي حالة نادرة تعرف باسم Distichiasis.

قدرات استثنائية في حاسة التذوق

img

وهي القدرات التي يتميز بها حوالي 25% من السكان حول العالم، لدى أصحابها حليمات ذات تذوق على اللسان أكثر من غيرهم؛ ما يجعلهم أكثر حساسية لتذوق الأطعمة المرة والحلوة والمالحة. 

أصحاب هذه القدرات لا يفضلون الأطعمة الحلوة أو الدسمة ولا يستهلكون الكثير من الخضراوات. 

بروز سرة البطن للخارج

img

وهي حالة نادرة توجد لدى 4% فقط من الأشخاص.

عظام غير قابلة للكسر

img

هي حالة تنتج عن حدوث طفرة بجين LRP5 لدى البعض، وهي التي تتسبب في زيادة كثافة العظام لديهم، وبالتالي تحد من خطر الإصابة بالهشاشة. 

ميزة نادرة للغاية، لكن أصحابها يعانون إجمالّا من صعوبة البقاء واقفين على أقدامهم أثناء السباحة. 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صفات جسمانية نادرة يمتلكها عدد قليل من الأشخاص حول العالم.. شاهدي التفاصيل! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا