شكرا لقرائتكم خبر عن متى تصبح الأوردة المنتفخة فى اليد علامة على الإصابة بمرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينزعج بعض الأشخاص من شكل الأوردة المنتفخة على اليدين والذراعين، والبعض الآخر يتخوف من أن يكون انتفاخ الاوردة دليلا على الإصابة بمرض ما.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" فالعديد من الأوردة المنتفخة السطحية على الرغم من أنها مزعجة للبعض إلا أنها ليست ضارة، ومع ذلك ليسوا ضارين فيجب على أي شخص لديه مخاوف صحية التحدث إلى الطبيب للتأكد من أنها ليست نتيجة لحالة كامنة.

الأسباب المحتملة لانتفاخ الأوردة اليدوية تشمل:

وأشار التقرير إلى أن التقدم فى العمر قد يؤثر على ظهور الأوردة في أيديهم، حيث يبدأ الجلد في النحافة ويفقد مرونته مع تقدم العمر، كما يتجمع الدم فى الأوردة لفترة أطول بسبب ضعف الصمامات مما يجعلها أكثر سماكة قليلاً مما يؤدي إلى ظهور تضخم.

وتساعد الدهون الموجودة على اليدين على جعل الأوردة أقل وضوحًا قد يجد الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن الكلي أو الأيدي الرفيعة أن عروقهم أكثر وضوحًا.

الجو الحار أحد اسباب انتفاخ الأوردة أيضا ، حيث يرسل الجسم دمًا إضافيًا إلى الأوردة السطحية في محاولة لتبريد الجسم، بالمقابل قد يجد الشخص أن الأوردة تصبح أقل وضوحًا عندما تكون باردة.

أثناء التمرين يرتفع ضغط دم الشخص مما يدفع أوردة الشخص ضد الجلد في معظم الحالات تعود الأوردة إلى طبيعتها بمجرد أن ينتهي الشخص من التدريبات.

Advertisements





ومع ذلك ، إذا كان الشخص يمارس التمارين بشكل متكرريمكن أن تبدأ الأوردة في الانتفاخ بشكل دائم في أيديهم ومناطق أخرى من الجسم من المحتمل أن يؤثر هذا التأثير بشكل خاص على من الأشخاص من رافعى الأثقال، كما يمكن أن تلعب جينات الشخص أيضًا دورًا في ظهور الأوردة اليدوية.

في بعض الحالات قد يكون السبب هو التهاب الوريد والذى يرتبط عادة بحالة مرضية أخرى أخرى مثل العدوى أو اضطراب المناعة الذاتية أو الإصابة.

تعد الاوردة المنتفخة " الدوالى" أكثر شيوعًا في الساقين لكنها يمكن أن تحدث في اليدين أيضًا تشكل الدوالي نتيجة لأن الصمامات في هذه الأوعية لا تعمل بشكل صحيح.

تضمن الأسباب أيضا التهاب الوريد الخثاري السطحي هو تورم في الوريد بالقرب من سطح الجلد تجلط الدم هو السبب الكامن وراءه.