شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم انقاص الوزن لمريض الشيخوخة؟.. الدكتورة دعاء سهيل تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مريض الشيخوخة هو مريض حساس لأن الشيخوخة يتزامن معها العديد من الأمراض المصاحبة من قلب وضغط وسكر وآلام المفاصل فضلا على انخفاض معدل الحرق في الجسم، وعدم القدرة على الحركة، إلا إن الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، واول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، استطاعت أن تتغلب على كل هذا وتخطت كل هذه العقبات وأنقصت وزن السيدة "شبكات" والتي تبلغ من العمر 69 عاماً ، والتي خسرت 40 كيلو من وزنها، على الرغم مما تعاني منه من أمراض.

وأوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن التعامل مع كبار السن يلزمه حذر ودقة لان هذا العمر يصاحبه امراض الشيخوخة من قلب وسكر وضغط وعظام بالإضافة إلى ضعف الحرق.



مريض الشيخوخة المصاب بالسمنة مريض حساس

واشارت إلى أنها قبل ان تقوم بوصف كورس التخسيس والخطة العلاجية المناسبة لأي مريض سمنة تقوم بالتعرف على العديد من المعلومات الصحية مثل العمر والوزن والطول والحالة الصحية وعن ما اذا كان يعاني من ضغط أو قلب أو سكر أو آلام في المفاصل أو غدة درقية، وغيرها من المعلومات التي من خلالها استطيع ان اصف له الخطة العلاجية السليمة دون اي مضاعفات.



معلومات عن كورس التخسيس المناسب لمريض الشيخوخة

واكدت إن كورس التخسيس الذي يتم وصفه لكبار السن يكون مخصص لهم ويتكون من مجموعة من الألياف الطبيعية القادرة على التصدي لجميع العقبات التي قد يواجهها هذا العمر وتساعد على إنقاص وزنهم دون اي مضاعفات على الإطلاق، فعشب الراسبيري لا ينمو في مصر ولكن لدينه خلاصته، فهو خلاصة من 40 ثمرة راسبيري " توت"، وايضا هناك خلاصة الجرسينيا، وهو عشب مانع للشهية، فالجرسينيا هي خلاصة HCA، الذي يهاجم في الجسم الانزيم المسئول عن الدهون.

كما إن منتج الاناسيليوم المصرح من وزارة الصحة يصلح لجميع الفئات العمرية والحالات الصحية لا توجد حالات ممنوعة من هذا الكورس الا المرأة الحامل والمرضع فقط.

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