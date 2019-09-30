شكرا لقرائتكم خبر عن ضعف الرغبة الجنسية الأسباب والعلاج... الدكتور أحمد عادل يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في الآونة الأخيرة زادت بصورة لافتة حالات الطلاق السريع، وأثبتت العديد من الأبحاث والدراسات إلي إن العلاقة الحميمة وعدم إقامتها كانت سبب رئيسي لمعظم حالات الطلاق، لذا فهي مشكلة كبيرة ويجب الوقوف عندها لبحث أسبابها، لاسيما أنها تتسبب في انهيار العديد من الزيجات والعديد من الأسر.

الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يؤكد في التقرير التالي، إن ضعف الرغبة في إقامة علاقة حميمه مع الزوجة، سبب من أسباب انتشار حالات الطلاق، خاصة إنها تحدث بدون أسباب واضحة، ويتحفظ الزوج عن التحدث مع الزوجة في هذا الأمر مما يترتب عليه مشاكل لا حصر لها.

* اسباب ضعف الرغبة الجنسية:

وأوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ ”الخليج 365” إن هناك اسباب مختلفة لمشكلة ضعف الرغبة الجنسية لدى الزوج قد تكون تلك الأسباب نفسية تنتج عن إدمان الزوج مشاهده الأفلام الإباحية، لأن الزوج في هذه الحالة يكون لديه تخيل إن إقامة العلاقة الحميمه هي ذاتها ما يشاهده في مثل هذه الأفلام، ولكنه يصطدم بإن الواقع والحقيقة مختلف فيعزف عن ممارسة العلاقة ويفضل إشباع رغباته بمشاهده تلك الأفلام.



5 اسباب لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل

واستطرد حديثه عن الأسباب النفسية لضعف الرغبة الجنسية لدى الزوج معلناً أنه قد يكون الزوج مصاب بسرعة القذف فيصل إلي إشباع رغبته بشكل أسرع من الزوجه وبالتالي يتفادى اللقاء حتى لا يتأذى الطرف الآخر، أو قد يكون مصاب بالضعف الجنسي والذي يجعله يخشى إقامة علاقة وفشلها.

وأشار الدكتور أحمد عادل إن هناك اسباب عضوية تتمثل في ارتفاع نسبة هرمون البرولاكتين عند الرجل الذي يسبب ضعف الرغبة الجنسية، وكذلك ضعف هرمون الذكورة لديه.



4 سبل علاج لضعف الرغبة الجنسية لدى الرجل

* علاج مشكلة ضعف الرغبة الجنسية:

اما عن سبل العلاج المختلفة لمشكلة ضعف الرغبة الجنسية فأكد الدكتور أحمد عادل إن علاج تلك المشكلة سهل للغاية ولكن يجب أن يكون لدى الرجل الرغبة في العلاج من أجل الحفاظ على حياته الزوجية والأسرية، لافتاً إلى انه إذا تبين إن السبب نفسي فيجب مساعدة الزوج على الإقلاع تماماً عن مشاهدة الأفلام الإباحية وسيكون للزوجة دور هام في علاج تلك المشكلة، أيضا إذا كانت المشكلة تتمثل في سرعة القذف او الضعف الجنسي فيجب علاج ذلك سريعاً حتى تحل بالتبعية مشكلة ضعف الرغبة الجنسية.

وأكد إن ضعف الانتصاب يتم علاجه ولكن في البداية لابد من التعرف على درجة الضعف التي وصل لها، وهناك علاجات دوائية وعلاج اخر يتمثل في الحقن الموضعي، وهناك علاج جراحي يتمثل في زرع الدعامات، اما علاج سرعة القذف فله حلول كثيرة، مشيراً إلى ان علاج الهرمونات حساس للغاية لان البعض لا يستطيع علاج الخلل الهرموني فالعلاج لا يتمثل فقط في اعطاء هرمونات ذكورة، فهناك علاج يتم تناوله بطريقة معينة في اطار متكامل منظم، حتى نصل من خلاله لأفضل النتائج، وهذا العلاج لا يتمثل فقط في منشطات تأخذ وقت الحاجة إليها ولكنه علاج متكامل.

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