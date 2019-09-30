شكرا لقرائتكم خبر عن العلاج الإشعاعى المكثف أمل جديد لعلاج مرضى سرطان البنكرياس المتقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - العلاج الإشعاعي قد يكون أملًا جديدًا لمرضى سرطان البنكرياس الذين لم يتبق لهم سوى شهور قليلة، فحاليا باستخدام آلة محمولة يمكن للجراحين إيصال إشعاعات قاتلة للسرطان، بينما يجلس المرضى على طاولة العمليات.

ووفقا لتقرير موقع " ديلى ميل" البريطانى، هذا التقنية تبنى على إعطاء العلاج عند الحاجة إليه، حيث يدمر العلاج الإشعاعى أي خلايا سرطانية متبقية في المناطق التي يصعب الوصول إليها، مما يقلل من فرص عودة المرض.



صورة ديلى ميل عن سرطان البنكرياس

ومنذ عام 2017، تم علاج 11 مريضًا يعانون من سرطان البنكرياس في مستشفى جامعة ساوثهامبتون "NHS" والذين كانوا يعتبرون في السابق غير مناسبين لإجراء عملية جراحية، وهو المكان الوحيد في المملكة المتحدة الذي يحتوي على معدات عالية التقنية، ولم تشهد أي من هذه المجموعة حتى الآن نمو أورامها في المنطقة المستهدفة.

ويقول أرجون تخار، جراح استشاري: "سرطان البنكرياس ينتشر في كثير من الأحيان إلى أعضاء قريبة ويمكن أن يتعدى على الأوعية الدموية الرئيسية، عكس السابق الذى كان من الصعب إزالة الورم دون ترك خلايا سرطانية صغيرة وراءه ، مما يزيد من خطر عودة المرض مرة أخرى، ولكن باستخدام العلاج الإشعاعي أثناء العملية، يمكن مسح خلايا السرطان الباقية".

Advertisements

وفى حالات سرطان البنكرياس ، يتم إعطاء العلاج الإشعاعي لبعض مرضى السرطان بعد الجراحة في محاولة لمنعه من العودة مرة أخرى، ولكن بسبب وضع البنكرياس ، يمكن للعلاج الإشعاعي الخارجي أن يلحق الضرر بالأنسجة المحيطة، و يوفر العلاج الإشعاعي أثناء العملية جرعة دقيقة من الإشعاع للبنكرياس بأمان، حيث تشير الأبحاث إلى أن هذا يقلل من خطر عودة السرطان إلى الموقع السابق للورم.

ولهذا يجب على الجراحين أولاً إزالة نهاية المعدة وجزء من الأمعاء الدقيقة وجزء من البنكرياس وجزء من القناة الصفراوية للتخلص من الورم، ثم يتم تحريك المريض بعد ذلك تحت آلة العلاج بالأشعة شعاع Mobetron. على المنطقة المستهدفة.

ويضمن هذا الإجراء "تطهير" أي خلايا سرطانية متبقية بالقرب من الأوعية الدموية، بعد ذلك يتم غرز الجزء المتبقي من البنكرياس والقناة الصفراوية والمعدة معًا لتنضم إلى الأمعاء الدقيقة.

هذه العملية مناسبة للمرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس المتقدم الذي يلامس الأوعية الدموية ولكن لا يتشابك معهم، ولكن بالنسبة للمرضى الذين يعانون من سرطان البنكرياس والذي لا يؤثر حتى الآن على الأوعية الدموية القريبة، عادة ما يكون العلاج عملية جراحية لإزالة الورم ، تليها العلاج الكيميائي وفى بعض الأحيان يكون مع العلاج الإشعاعي الخارجي.