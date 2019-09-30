طفلي يحب المقليات ولا يأكل غيرها ما هي البدائل المتاحة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:39 مساءً - عندما يرفض الأهل تناول طفلهم لبعض أنواع الطعام يزيد إصرار الطفل على تناول نفس الغذاء الذي يرغب به، وفيما بعد يصبح الطفل أعند، كما أن العديد من الأطفال يرفضون تناول أي نوع من أنواع الطعام غير البطاطس المقلية واللحوم المصنعة، وهذا الأمر قد يسبب قلقاً كبيراً للأم لخوفها على صغارها.

التقت "الخليج 365 نت" بأخصائية التغذية وجدان قطب، لتقدم لنا نصائحها حول تناول الطفل للمقليات والبدائل الصحية المتاحة لها.

بينت قطب أن القاعدة الأولى في التعامل مع هذه الفئة من الأطفال هي عدم الهلع أو أخذ الموضوع بجدية أكبر من اللازم، وعدم إظهار هذا الخوف للطفل حتى لا يستغل الأمر بذكائه ويزيد منه إذا شعر أن هذا الموضوع يمكن أن يشكل ضغطا على أمه.

أضرار الأطعمة المقلية

1. عند قلي الطعام تظهر مركبات شديدة الخطورة تؤثر سلباً على الدورة الدموية والجهاز العصبي ونقص المناعة للطفل، كما أن الطعام المقلي له تأثير سلبي على الجهاز الهضمي للبالغين.

2. تناول البطاطا المقلية أو المقالي بصفة عامة يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكبد والأمعاء، كما يزداد محتوى السعرات الحرارية من المنتجات المصنعة والزيت، فيُساهم بزيادة كبيرة في الوزن وبالتالي معاناة الطفل من السمنة.

3. الكثير من الطعام يفقد عناصره الغذائية أثناء قليه مثل: الفيتامينات E وC و A. على وجه الخصوص، حيث يتم تدميرها بسبب ارتفاع درجة الحرارة في الزيت.

نصائح لقلي الطعام بطريقة صحية

تحتوي البطاطا المقلية في الزيت العميق على الكثير من الدهون المشبعة. كما أنها تملأ معدة طفلك وتشعره بالشبع، فبتالي تمنعه من تناول الأطعمة الغنية بالطاقة. وفي حال قررت إعطاء طفلك البطاطا المقلية، فاختاري النوع المشوي في الفرن أو المقلي بزيت خفيف.

• طعام بديل: جربي البطاطا المهروسة أو البطاطا الحلوة المهروسة. إغسلي البطاطس وقشريها وقطعيها أصابع، ثم ادهنيها بزيت الزيتون ورشيها بالملح والكمون واخبزيها في الفرن لمدة 15-25 دقيقة.

• أصابع البطاطا الحلوة قشريها وقطعيها إلى أصابع واخبزيها من 10 إلى 20 دقيقة.

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إرشادات ترغيب الطفل بالطعام الصحي

1. تحضير نوع الطعام الذي يحبه الطفل ويمكن أن يشارك هو باختياره أو إعداده أيضا.

2. عند تحضير وجبة قد يكون طفلك يتذوقها لأول مرة، يجب وضع حصة صغيرة جداً له كيلا ينفر منها.

3. يتغير ذوق الطفل باستمرار، فإذا قدمتي له نوعاً من الطعام ولم يتقبله حاولي مرة أخرى بعد فترة.

4. كثيراً ما يتشجع الأطفال على الأكل برؤية الأطفال الأخرين وهم يأكلون، وربما تستغربين أن ابنك أكل مع اصدقائه ما لا يحب أكله في البيت، لذلك من حين إلى آخر يمكن أن نتناول وجبة الغذاء مع الأقرباء أو الجيران فيقدم الطفل على أكل ما هو ليس معتاداً على أكله.

نصائح لقلي صحي وسليم

1. يمكنك استخدام مقلاة كهربائية للقلي دون زيت، أو استخدام الشواية كبديل صحي للقلي.

2. طبخ في مقلاة جيدة غير لاصقة، ثم يمكنك الاستغناء عن استخدام الزيت.

3. التحكم في وقت القلي والطبخ على نار خفيفة بحيث لا تظهر المنتجات قشرة داكنة.

4. من المهم جداً تجفيف الناجيت والبطاطس وغيرها من الزيت بعد القلي بوضعها على ورق أو مناديل خاصه لامتصاص الزيت.