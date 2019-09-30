كيف أعرف أني أجهضت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 سبتمبر 2019 04:38 مساءً - يحدث الإجهاض أي عدم اكتمال الحمل في الثلث الأول من الحمل بنسبة كبيرة عن الثلث الثاني، ولا يسمى سقوط الحمل في الشهر السادس إجهاضاَ بل يسمى عدم اكتمال الحمل، أما الإجهاض في الثلث الأول من الحمل فهو يحدث أكثر مع النساء اللواتي يحملن للمرة الأولى، وغالباَ يحدث في الشهور الثلاثة الأولى بنسبة 15_20% لدى النساء.

الدكتورة وفاء رجب، اختصاصية النساء والولادة، تشير إلى علامات الإجهاض التي تكتشفها المرأة بنفسها كما يلي.... أعراض الإجهاض إفرازات مهبلية غير بيضاء في البداية.

ألم في البطن والظهر.

القيء في بعض الحالات نتيجة للاضطراب الهرموني. حدوث التشنجات.

نزول الدم المتقطع ثم ينزل بغزارة مع الألم الشديد.

ارتفاع في درجة الحرارة مثل الهبات الساخنة . أسباب الإجهاض قيام الحامل بحمل جسم ثقيل أو تعرضها لمجهود بدني كبير.

وجود خلل في المشيمة مما يؤدي لموت الجنين.

وجود خلل كروموسومي في تكوين الجني يؤدي إلى الإجهاض.

تعرض الحامل لاستنشاق غاز سام. إصابة الحامل بالأنيميا مما يؤدي لعدم اكتمال الحمل.

إصابة الحامل بمرض السكر.

وجود مرض في القلب عند الحامل ولم تكن تعرفه أدى لحدوث الإجهاض، حيث أن هناك بعض أمراض القلب الخلقية التي لا تكتشف في سن مبكرة. Advertisements الرحم ذو القرنين أو الرحم المشوه.

التدخين عند الحامل يزيد من نسبة الإجهاض.

البدانة عند الحامل تزيد من فرص الاجهاض. الوقاية من حدوث الإجهاض الفحص التام قبل حدوث الحمل.

تناول حمض الفوليك أسيد قبل الحمل بشهرين. البعد عن التعب النفسي والجسدي.

المحافظة على نسبة حديد عالية في دم الحامل.

الفحص الجيد للزوجين في حال زواج الأقارب خصوصاُ. التقليل من المنبهات المحتوية على الكافيين.

البعد عن التدخين وخصوصاَ التدخين السلبي.

البعد عن البدانة والسمنة المفرطة. التصرف الصحيح في حال الإجهاض طلب مساعدة الطبيب بسرعة في حال نزل سائل من المهبل.

تناول عصير الليمون البارد.

تناول ملعقة من العسل لتنشيط الجنين في حال كان السبب ليس متعلقاُ بالجنين.

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