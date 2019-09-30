طبيب يحذر المرضى من تعاطي عقار زانتاك المحظور

وقف إنتاج وتداول زانتاك بكل أنواعه في أمريكا وأوروبا وعدد من الدول

حذر الدكتور أمير سليمان، استشاري الباطنة وطب الأطفال، من الممارسات الخاطئة لدى بعض المرضى باستمرار البحث عن الأدوية المحظورة، ومنها عقار زانتاك واستمرار تعاطيه حتى بعد الحظر.

بنجلاديش تحظر "رانيتيدين" لمخاوف من السرطان



وقال سليمان لـ"العين الإخبارية" إن المرضى يبحثون عن هذه الأدوية لارتباطهم بها نفسيا واعتقادهم أن صحتهم تتحسن من خلالها، ونصح بعدم تعاطي هذه الأدوية والبحث مع الطبيب عن بدائل آمنة.

كانت وزارة الصحة والسكان المصرية ممثلة في الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية، قررت سحب "زانتاك" بجميع أشكاله وتركيزاته من السوق المصري ووقف تداول جميع الأشكال الصيدلانية المحتوية على مادة الرانيتيدين بناء على تقرير منظمة الصحة العالمية باحتمالية وجود شوائب مسرطنة في هذه المادة.

وتضمنت القائمة المحظورة "فوار راني لعلاج الحموضة، زنتاك، رانتيدين، فارو رانتدين، أسيلوك، أسيلايت، رانيتاريجو، الرانتازا، سموران، أنتيبلوك، هيستاك، أبيرانت، رانيتاك، نورسيف، مجدين، أبيران، رايتيكيور جاستبروكت".

وأوضح "سليمان" أن شائبة مسرطنة تعني مادة كيماوية مسرطنة موجودة في الأدوية المحتوية على مادة "الرانيتيدين" الفعالة.

وأكد "سليمان" أن هناك بدائل أخرى من المواد المثبطة لإفراز حمض المعدة، وتستخدم في معالجة زيادة الحموضة والتهاب المعدة وقرح المعدة والإثنى عشر، هناك مواد أخرى فعالة منها مثبطات مضخة البروتون، تؤدي نفس الغرض العلاجي وأقوى، ويجب تناولها تحت إشراف الطبيب المعالج.

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وفيما يتعلق بحظر مادة "الرانيتيدين"، يقول "سليمان": "إن مجرد الشك يدعو لأخذ هذه القرارات، وبعد التحاليل سيتم التأكد من صلاحية هذه المادة للاستخدام الآدمي"، ويضيف عن إمكانية الإصابة بالسرطان "إنها مجرد احتمالات ولا يوجد حتمية الإصابة".

ويوضح استشاري الباطنة وطب الأطفال، أن الحظر أمر طبيعي وحدث من قبل مع أحد المواد الفعالة المستخدمة في علاج الضغط المرتفع، وتمت مصادرتها من الصيدليات، وهناك بعض المواد الفعالة أوقف إنتاجها نهائيا، مثل عقارات "زلماك لعلاج القولون، وموتينورم وموتيليوم".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أعلنت هذا الشهر اكتشافها كميات ضئيلة، مما يطلق عليه اسم "إن-نيتروسوديميثيلامين" في بعض الأقراص، كما اكتشفته في عدد من أدوية علاج ضغط الدم، التي يتم استخدامها على نطاق واسع، مما تسبب في نقص هذه العقاقير.

وأكدت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن بعض الأدوية التي تحتوي على مادة "الرانيتيدين"، بما في ذلك منتجات دواءZantac، تحتوي على شوائب نيتروسامين تسمى Nnitrosodimethylamine NDMA بمستويات منخفضة، حيث يتم تصنيف NDMA كمادة مسرطنة محتملة للإنسان (مادة يمكن أن تسبب السرطان) بناءً على نتائج الاختبارات المعملية.

ويعرف NDMA بالملوث البيئي المعروف ويوجد في الماء والأطعمة، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان والخضراوات.

وتقوم إدارة الأغذية والعقاقير "FDA" بالتحقيق في "NDMA" وغيرها من شوائب "النتروزامين" في أدوية ضغط الدم وفشل القلب التي تسمى حاصرات مستقبلات Angiotensin II ARBs منذ العام الماضي، في حالة ARBs.