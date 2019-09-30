10 أسباب للإصابة بالتهاب الأعصاب الطرفية

يعد التهاب الأعصاب الطرفية اضطرابا يُصيب الأعصاب التي تتحكم بأطراف الجسم "اليدين والساقين والقدمين"، والتي تنقل الإشارة الحسية للمراكز المتخصصة في جسم الإنسان، مما يؤدي إلى ضعف قدرتها على إيصال الإشارة والإحساس بطريقة سليمة.

وعن أعراض المرض يقول الدكتور عمرو رأفت، استشاري علاج آلام العمود الفقري والمفاصل والأعصاب في مصر، إنها تأتي على هيئة الإحساس بتنميل في الأطراف أو الإحساس بألم طفيف فيها مثل وخز الدبابيس، غير أنه قد يتطور إلى ما هو أشد من ذلك.





ويضيف: "قد يصل الأمر إلى عدم الإحساس بالأطراف، أو آلام شديدة بها، أو الإحساس بوخز يشبه وخز السكاكين أو لسع شديد يشبه لسع الكهرباء أو الشعور بحرقان شديد".

وأشار استشاري علاج آلام العمود الفقري والمفاصل، إلى أبرز أسباب التهاب الأعصاب الطرفية، والتي نستعرضها فيما يلي:



1- العوامل الوراثية

2- مرض السكري

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3- الأمراض المناعية مثل الروماتويد والذئبة الحمراء وغيرها

4- الإصابة ببعض الفيروسات مثل فيروس سي الكبدي والحزام الناري وغيرهما

5- التعرض لبعض السموم مثل المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية





6- بعض الأدوية مثل العلاج الكيماوي لمرضى الأورام وغيرها

7- الأورام مثل التي تصيب الأعصاب أو تتسبب في الضغط على الأعصاب

8- خلل بنخاع العظام مثلما يحدث مع أورام العظام والأورام الليمفاوية

9- الحوادث التي تصيب الأعصاب مباشرة

10- نقص الفيتامينات بالجسم، مثل فيتامين B كومبلكس وفيتامين E.