باكستان تستعين بجهات دولية لتحديد سبب انتشار حمى الضنك

عدد المصابين بحمى الضنك ارتفع إلى 16 ألف حالة - أرشيفية

قررت الحكومة الباكستانية إجراء تحقيق شامل بمساعدة جهات دولية؛ لمعرفة سبب انتشار حمى الضنك إلى حد خطير.

وأوضحت مصادر بوزارة الصحة الباكستانية، الإثنين، أن المساعد الخاص لرئيس الوزراء للشؤون الصحية الدكتور ظفر ميرزا وافق على الاستعانة بجهات دولية لإجراء هذا التحقيق.

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وأضافت، أنه تقرر الاستعانة بمنظمة الصحة العالمية و"المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها"، ووزارة الصحة السريلانكية، مشيرة إلى أن الفرق الدولية تأخذ عينات لفيروس حمى الضنك من جميع الأقاليم الباكستانية.

وقالت: "من المقرر أن تزور فرق طبية من هذه الجهات الثلاثة باكستان لإجراء تحقيق طبي شامل؛ لمعرفة سبب تفشي حمى الضنك في شكل وبائي سريع".

وأوضحت دائرة الصحة الباكستانية، في تقرير الإثنين، أن عدد المصابين بحمى الضنك ارتفع إلى أكثر من 16 ألف حالة خلال الأسابيع الـ6 الماضية، توفى منهم 7 مصابين حتى الآن.

وأضافت أنه من المتوقع تراجع حالات الإصابة بحمى الضنك خلال الأسابيع المقبلة؛ نظرا لتراجع تكاثر البعوض المسؤول عن نقل فيروس الضنك بين البشر مع تراجع درجة الحرارة.