شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة الغنية بهذه البكتيريا تزيد من فاعلية لقاح الانفلوانزا..أولهم الزبادي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لصحيفة "ديلى ميل البريطانية" أن أفضل طريقة لحماية نفسك أوأطفالك من الإصابة بالأنفلونزا هى الحصول على اللقاح الخاص بها حتى لا تتعرض لتكرارالإصابة بعدوى الانفلونزا على مدار فصل الشتاء .

وأشارالتقريرإلى أن منظمة الصحة العالمية عادة تخبر مصنعي لقاح الأنفلونزا عن سلالات الإنفلونزا التي يحتاجون إليها من بداية هذا العام، وهذه المرة قاموا بتأجيل تصريحاتهم للتأكد من أن اللقاحات المستخدمة تتضمن السلالات المسببة للإنفلوانزا بإستراليا والتى بدأت فيها الاصابة مبكرا منذ مطلع شهرابريل.

وأوضح الخبراء أن هناك أطعمة مفيدة جدا لزيادة المناعة خاصة ضد فيروس الانفلوانزا، حيث يجب الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك والمعروفة أيضًا باسم "البكتيريا الصحية".

والبروبيوتيك هي بكتيريا حية موجودة في الأطعمة المخمرة مثل الزبادي، ومخلل الملفوف، والأطعمة الغنية بالألياف.

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لا يتم هضمها ولكن بدلاً من ذلك تغذي الميكروبات "الجيدة" في أمعائك مما يساعدهم على النشاط وهي موجودة في الأطعمة مثل الثوم والبصل والشوفان.

عندما تغزو الفيروسات الجسم يستجيب الجهاز المناعي عن طريق إنتاج أجسام مضادة والتى تساعد على تدمير الفيروس، وترتبط بعض البكتيريا "الجيدة" في الأمعاء المعروفة باسم الميكروبيوم مباشرة بالخلايا المناعية مما يجعلها أكثر نشاطًا.

عندما يتم إدخال لقاح مثل لقاح الأنفلونزا إلى الجسم تحدث عملية مماثلة، حيث يدفع الجهاز المناعى لإنشاء أجسام مضادة تتعرف على سلالات الفيروس وتقتلها.

تلعب البكتيريا الجيدة في الأمعاء دورًا في جعل هذه الخلايا المناعية أكثر فاعلية في أداء وظيفتها.

خلصت دراسة حديثة شملت أكثر من 600 شخص إلى أن تناول البروبيوتيك يعزز استجابة الجسم المضاد لفيروسات الإنفلونزا بحوالي 20 %.