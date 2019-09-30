تفاصيل إغراق أم لطفلتها الرضيعة في ترعة بمياه الأقصر

القاهرة - لايف ستايل
تجرَّدت أم من كل معاني الأمومة والإنسانية وألقت بطفلتها حديثة الولادة بترعة بمياه الأقصر وألصقت التهمة بزوجها للانتقام منه.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أيمن راضي مدير أمن الأقصر، إخطارا من مركز شرطة القرنة يفيد بإبلاغ (ر . م .أ) 26 سنة ربة منزل بقيام زوجها (ح . أ .ح) 30 سنة بإرسال شخصين ملثمين، وخطفوا نجلتهما "أسيل"، والتي تبلغ من العمر 40 يوما.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحثي، وتم القبض على والد الطفلة وبعد عمل تحريات وسماع شهود العيان والرجوع إلى الكاميرات بالشارع، تبين بقيام والدة الطفلة بإلقاء نجلتها بترعة ساحل أرمنت لإغراقها، وبعد تأكدها من موتها ذهبت إلى مركز الشرطة لإلصاق التهمة بزوجها لوجود خلافات زوجية بينهما.
تم القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بقتلها طفلتها للانتقام من والدها وتم العثور على جثة الرضيعة بعد انتشالها من المياه، تحرر محضرا بذلك وجار عرض المتهمة على النيابة.
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