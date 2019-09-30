زوجة مصرية تصيب زوجها بـ18 غرزة لإنفاقه مصروف البيت

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة في المعادي، طالب فيها بإثبات خروجها عن طاعته، مدعيا أن زوجته قامت بحبسه داخل منزل الزوجية، ومنعته من الذهاب لعمله، وتعدت عليه بالضرب بواسطة سلاح أبيض، لتصيبه بعدة جروح استلزمت 18 غرزة، عقابا له على تبديده مبلغ مالى من ميزانية المنزل دون إذنها.

وأضاف الزوج جمال.م.ال، البالغ من العمر 31 عام، أثناء جلسات تسوية المنازعات الأسرية: 4 سنوات زواج تسببوا لى بالإصابة بالاكتئاب والضغط، زوجتى سيدة لا تعرف معنى الرضا، كل تصرف لى تواجهه بالسخط، وعندما اشكوها لأهلها تعاقبنى بالسب والإساءة التى لا يقبلها رجل على نفسه، إلى تطورت الخلافات بيننا بتعديها على بالضرب أمام أهلى.

ويكمل: "شاء قدرى وأوقعنى فى من لا ترحم أفترت عليا، ولاحقتنى بالبلاغات والتهم الكيدية، لتجبرنى على العيش معها، هربا من السجن بسبب قائمة المنقولات والمؤخر، والنفقات، وخوفا على حرمانى من ابنتي، وتركها تعيش بمفردها مع أم لا تعرف الرحمة".

ويضيف: "حاولت أن أكون مسالم طوال زواجنا، تجنبا لافتعالها الشجارات، فاستغلت طيبتى وقررت أن تسيطر على المنزل، فكانت من تملك زمام الأمور بالقوة، وإذا قمت بالشكوى لأهلها تقوم - على حد وصفها-، بتعليمى الأدب، لتنشب مشاكل جسيمة حتى وصل الأمر بأن فرضت على عدم الخروج إلا برفقتها لتضمن تضيق الخناق على".

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ويؤكد: "حاولت إرضائها دون فائدة لتصاب بالجنون وتنهال على بواسطة سلاح أبيض، فاض بى الكيل وأصبحت أخشى أن يجمعنى وإياه مكان بمفردنا، وفى أخر خلاف استلزم 18 غرزه عقابا لى على تبديد مبلغ مالى من ميزانية المنزل دون إذنها".

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