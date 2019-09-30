مراحل تطور قدرات الحركة والمشي لدى الرضيع

مراقبة نمو الطفل وتطوّر قدراته من مُتع الأمومة والأبوة، وتعتبر المراحل الأولى هي الأكثر إثارة، لذلك ترتبط الخطوات الأولى للطفل في كثير من الأحيان بدموع الأمهات. ويمر الصغير بمراحل قبل أن يستطيع الوقوف والمشي، إليك أهم محطات هذا التطور، وما عليك أن تراقبه:

تحريك الرأس، والسيطرة على حركتها، ثم الجلوس، ثم الوقوف، فالمشي

6 أسابيع. في هذا الوقت المبكر من عُمر الرضيع تبدأ أولى قدرات الحركة في النمو، حيث يكتسب القدرة على السيطرة على حركة رأسه، على الرغم من أنها قدرة غير مكتملة. وستلاحظ هذا النمو عندما تحمله مع دعم البطن والظهر فتجده يرفع رأسه لأعلى.

3 أشهر. سيتمكن الصغير من رفع رأسه 90 درجة كاملة عندما تحمله بيديك لترفعه.

6 أشهر. يستكمل الطفل في هذا العُمر قدرته على التحكم في رأسه، ويبدأ تعلّم الجلوس مع بعض الدعم، وعند وضعه مستلقياً على بطنه، يبدأ في رفع ذراعيه لأعلى، وهي أولى خطوات تعلّم الحبو.

9 أشهر. في هذه المرحلة يحقق الصغير إنجازين هما: الجلوس من دون دعم، والحبو، كما يتمكن كثير من الأطفال في هذا العُمر من الوقوف بالاستناد على شيء او عند توفر دعم من شخص أكبر.

10 أشهر. يتدرّب الطفل جيداً على المهارات السابقة، ويستطيع الوقوف لفترة أطول، وقد يستطيع أن يخطو خطوتين مع بعض المساعدة.

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12 شهراً. مع احتفال الطفل بعامه الأول يتمكن عادة من الوقوف والمشي مع بعض المساعدة أحياناً.

18 شهراً. تصبح قدرات المشي عند الطفل واضحة، ويستطيع الركض وصعود السلالم مستنداً على الحائط.

24 شهراً. يستطيع الطفل صعود وهبوط السلالم مع التوقف قليلاً بوضع القدمين معاً على كل سلّمة.

36 شهراً. يصعد ويهبط السلالم بخطوات متتالية من دون توقف عن كل سلّمة.

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