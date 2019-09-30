مؤشراتزوجتك تدل على حب تعرف عليها

إذا كانت زوجتك من النوع الخجول الذي لا يبوح بحبه عبر الكلام، وإن كنت ترغب في معرفة حقيقة مشاعرها تجاهك، لا بد من أن تتعرف على المؤشرات التي تدل على حبها لك.

فيما يلي 5 مؤشرات تدل على أن زوجتك تكن لك مشاعر الحب بعيداً عن العبارات الرومنسية، بحسب ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا:

1- تضع احتياجاتك أولوية في حياتها

قد لا تكون زوجتك قادرة على صياغة الكلام المعسول والعبارات الرومنسية، وتعبر عن حبها عبر وضع احتياجاتك في قمة أولويات حياتها، إذ يمكن أن تجري تعديلات على شخصيتها بشكل يتوافق مع ما تحب، كما يمكن أن تعمل على توفير كافة وسائل الراحة لك دون أن تشتكي أو تتذمر.

2- تخطط معك للمستقبل

إن اعتادت زوجتك على التحدث عن خططكما المستقبلية المشتركة، فهذا يعني بأنها ترغب بالبقاء معك إلى الأبد وأنها تحبك حباً صادقاً لا تشوبه شائبة.

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3- تحب أن تشاركك اهتماماتك

عندما ترغب زوجتك بمشاركتك في نشاطاتك واهتماماتك، فهذا يعني بأنها تشعر بالسعادة والرضى عندما تكون برفقتك وبالتالي فإن هذا دليل واضح على أنها تحبك بإخلاص.

4- تشاركك في اللحظات السعيدة

إن كانت زوجتك تشعر بالسعادة والسرور عندما تكون أنت في حالة من السعادة، وإذا عبرت بتلقائية عن سعادتها تجاه أمر يسعدك، فهذا يدل بأن الدافع وراء مشاعرها تلك هو الحب ولا شيء غيره.

5- تساندك لتطور نفسك

من المعروف بأن الحب الصادق عادة ما يدفع المرأة لمساندة زوجها وتشجيعه على التقدم والتطور في حياته المهنية، وتقديم كاف أنواع الدعم المعنوي له حتى يحقق ما يصبو إليه. قد يهمك أيضاً :