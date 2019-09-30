شكرا لقرائتكم خبر عن 8 علامات تشير لإصابة طفلك بالتهاب المسالك البولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهابات المسالك البولية من المشاكل الصحية الشائعة عند الأطفال، وتحدث هذه الالتهابات عندما تدخل البكتيريا في المسالك البولية والمثانة والكلى، وتأتى من وجود أو تكاثر الكائنات الحية الدقيقة في الجهاز البولى، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز العلامات التى تشير لإصابة طفلك بالتهاب المسالك البولية، وفقاً لموقع step to health.

وعدوى المسالك البولية عند الأطفال يمكن أن تحدث مرة أخرى وقد تسبب مضاعفات خطيرة إذا لم يتم علاجها فى بدايتها.



التهاب المسالك البولية عند الاطفال من اعراضها الحمى

أعراض التهاب المسالك البولية عند الأطفال

عادة ، تختلف أعراض التهاب المسالك البولية اعتمادا على عمر الطفل، من الصعب اكتشاف الأعراض عند الأطفال حديثي الولادة أو الأطفال أقل من سن 6 أشهر، وتشمل الأعراض الشائعة ما يلى:

- الحمى (عادة أعلى من 37 درجة مئوية).

- ألم عند التبول.

-ألم وحكة أو حرقان عند التبول.

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-ألم في منطقة المثانة.

- بول ذو رائحة كريهة قد يحتوي على دم.

-التهيج والقيء.

-الألم العام والقشعريرة.

الحاجة المستمرة للتبول.

وفي حالة التهاب الكلي ووصول عدوى المسالك البولية لهما - عادة ما تكون الأعراض أكثر حدة، على سبيل المثال ، قد تكون هناك حالات شديدة من الحمى والتعب وعدم القدرة على تناول الطعام والقيء.