شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حاجات خدى بالك منها لو قررتى تستخدمى الشمع فى إزالة الشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إزالة الشعر بالشمع هى الطريقة الأكثر فاعلية وتوفر في التكلفة وسهلة للتخلص من الشعر على الذراعين والساقين والأجزاء الأخرى من الجسم، وتعتبر إزالة الشعر بالشمع مهمة أيضًا فى تخليصك من طبقة الجلد الميت.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" فإن ارتكاب أقل خطأ أثناء استخدام الشمع على الوجه يسبب حروقا على الجلد مدى الحياة، نظرًا لأن بشرة الوجه حساسة، ويمكن أن يكون هناك بعض الآثار الجانبية لشمع الوجه، وهى:

تعد إزالة شعر الوجه بالشمع من أكثر الأشياء المؤلمة لأى امرأة، فبعد إزالة الشعر بالشمع يمكن أن يكون لاستخدام أى كريم تأثيرات متنوعة على الجلد، ويجعل أيضا جلد الوجه رقيقًا، مما يجعل بقع الدم واضحة على بشرة الوجه.

يجب أن تكون السيدات ذوات البشرة الدهنية حذرات للغاية أثناء إزالة الشعر بالشمع، لأنه يمكن أن يكون لديهن مشاكل فى ظهور البثور والطفح الجلدى وحب الشباب فى أسوأ الحالات، والذى قد يتفاقم ويلتهب أكثر.

التعرض للشمس مباشرة بعد الشمع قد يعمل على جعل لون البشرة داكنا، لذا لا تعرض بشرتك للشمس لمدة 24 ساعة على الأقل.

تأكدى من إجراء اختبار الحساسية عن طريق إزالة شعر الكوع قبل إزالة الشعر بالشمع من الوجه.

تجنبى وضع طبقة سميكة جدًا من الشمع على الوجه لأنها يمكن أن يسبب الحروق والجروح والعلامات.

كثير من الناس يفضلون استخدام الشمع فى المنزل على الرغم من عدم معرفة الطريقة الصحيحة له، لذا تأكدى من أنك تعرفين كيفية استخدام الشمع على الوجه، لأن أى خطأ يمكن أن يسبب لك ندبة مدى الحياة على الوجه، فإذا لم تكونى متأكدة فقومى بعمله فى مركز تجميل.