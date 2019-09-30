الحفيتي: الإمارات ترفض ادعاءات ممثلي اليمن أمام الأمم المتحدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت السيدة أميرة الحفيتي نائبة المندوبة الدائمة للإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة إن دولة الإمارات ترفض إدعاءات ممثلي اليمن خلال المناقشة العامة في الجمعية العامة للأمم المتحدة معربين عن قلقهم العميق إزاء المواجهات المسلحة في جنوب اليمن، داعين إلى حوار جاد وفعال بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في سبيل الحفاظ على السلام والأمن في اليمن.

وأضافت الحفيتي خلال كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن دولة الإمارات مستمرة في تقديم كل سبل الدعم الذي تطلبه الحكومة الشرعية في اليمن لمواجهة الإرهاب الحوثي ونؤكد على حق دولة الإمارات تؤكد على حقها في الدفاع عن نفسها والرد على التهديدات الإرهابية ضد قوات التحالف العربي.