سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019

تراجع سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، بداية تعاملات البنوك وشركات الصرافة بنحو 4 قروش عن سعر أمس الأحد، وبلغ متوسط السعر 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي تراجع سعر العملة الخضراء بنحو قرشين "الجنيه = 100 قرش"، ليسجل 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك مصر وقناة السويس وعودة.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للعملة الأمريكية عند 16.27 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي، أكبر بنوك القطاع الخاص، 16.21 جنيه للشراء مقابل 16.31 جنيه للبيع، متراجعا بنحو 5 قروش عن سعر أمس الأحد، ليسجل أقل سعر في البنوك، وهو السعر نفسه في بنك الإسكندرية.

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وخفض البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الرئيسية للشهر الثاني على التوالي، بعد أن تراجع التضخم بدرجة أكبر ومع قيام بنوك مركزية في أنحاء العالم بتيسير السياسة النقدية.

وتقرر خفض أسعار الإيداع والإقراض لأجل ليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 13.25% و14.25% على الترتيب.

كما تراجع سعر الدولار في بنكي كريدي أجريكول والمصري الخليجي ليسجل 16.22 جنيه للشراء و16.32 جنيه للبيع، كما هبط في المصرف المتحد ليصل إلى 16.24 جنيه للشراء مقابل 16.34 جنيه للبيع. وسجلت سعر العملة الخضراء 16.25 جنيه للشراء و16.35 جنيه للبيع.

وبالنسبة لباقي العملات الأجنبية، وفق أسعار البنك الأهلي المصري، فقد سجل سعر اليورو للشراء 17.74 جنيه مقابل 17.87 جنيه للبيع والإسترليني للشراء بلغ 19.93 جنيه والبيع 20.09 جنيه.

وعلى صعيد العملات العربية، بلغ سعر الريال السعودي 4.32 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع، وسعر الدرهم الإماراتي بلغ 4.41 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 53.37 جنيه للشراء و53.78 جنيه للبيع.