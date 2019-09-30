شكرا لقرائتكم خبر عن الديتوكس ضروري ليتخلص الجسم من السموم.. الدكتور رامي عطية يؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج جسم الانسان أن يتخلص من السموم من وقت لأخر، حتى يتمتع الانسان بكامل صحته، هذا ما اكده الدكتور رامي عطية أخصائي التغذية العلاجية، ومدير الفريق الطبي بمنظومة "دايت اون لاين"، وحاصل على دبلومة التغذية والسمنة من جامعة استامفورد

التقرير التالي يوضح العمرالمناسب لمريض السمنة الذي يخضع للعلاج عبر منظومة "دايت اون لاين".

وفي بداية حديث الدكتور رامي عطية لـ ”الخليج 365” أوضح إن جسم الانسان يحتوي على مجموعة من العمليات التي تحدث داخله، في أي عملية غذائية داخل الجسم، ينتج عنها سموم تتراكم في الكبد أو القولون، ومع الوقت لابد أن أقوم بعمل "ديتوكس"، كل شهر أو شهرين لكي نتخلص من هذه السموم.

وأشار إلي إن الانسان لديه مخزن يتم تخزين الفضلات به وعندما يمتلىء لابد أن نتخلص من هذا المخزون حتى لا يتضررالجسم، والكبد والقولون يتم تخزين السموم بداخلهم، وهذا يؤدي إلي زيادة الوزن حيث إن أي طعام داخل الجسم بعد امتلاء القولون والكبد بتلك السموم سيحول إلي دهون مع انخفاض معدل الحرق.



فوائد عمل الديتوكس ضمن منظومة دايت اون لاين

وأكد إن النظام الدوائي هو نظام مكمل للنظام الغذائي وهما يساعدان المريض على التخلص من تلك السموم المخزنة بداخله، ولابد إن يكون لديك الإرادة للوصول لحلم الرشاقة الذي تحلم به.

اما بالنسبة للعمر المناسب الذي يمكنه الدخول ضمن منظومة "دايت اون لاين" لانقاص وزنه، أعلن الدكتوررامي عطية أنه يمكن أن يقوم طفل عمرة 5 سنوات بالدخول إلي المنظومة والخضوع للنظام الغذائي والدوائي، وهذا إن دل على شئ يدل على إن جميع الأدوية التي نتعامل بها مع المريض آمنه تماما، ولكن بالطبع ستكون جرعات مختلفة فمن لديه 5 سنوات بالتأكيد تختلف جرعاته عن ما لديه 20 أو 50 عاما، فكل مرحلة عمرية لها معدل حرق يختلف عن غيرها، وعندما يبلغ الرجل 35 عاما والمرأة 40 عاما يتضرر الحرق وبالتالي كل عمر له طريقة معاملة تختلف عن الاخر.



اسباب لاختيار منظومة دايت اون لاين

وفي السياق نفسه، لفت إن المتابعة من قبل الفريق الطبي تساعد أكثر على دعم مريض السمنة واستكمال مشواره دون أي عقبات، ويتم وصف النظام الغذائي لكل مريض حسب حالته ويتم توصيله مع الدواء حتى باب المنزل عبر شركة الشحن، والمتابعة اسبوعيا مع المريض والتواصل مع المريض على مدار 24 ساعة.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال التغذية العلاجية والسمنة يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور رامي عطية "دايت اون لاين":

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