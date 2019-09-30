شكرا لقرائتكم خبر عن بلاش لحوم..5 فوائد لاتباع نظام غذائى نباتى منها إنقاص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النظام الغذائى النباتى أو الـ Vegetarian diet من الأنظمة التى بدأت تنتشر بشكل كبير بين كثير من الناس، وله فوائد صحية عديدة، حيث أظهرت الأبحاث العلمية أن تجنب اللحوم وتناول النظام الغذائى النباتى قد يخفض مؤشر كتلة الجسم وضغط الدم ومستويات الكوليسترول، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد اتباع النظام الغذائى النباتى وتجنب اللحوم، وفقاً لموقع Net doctor .



نظام نباتى

فوائد اتباع نظام غذائى نباتى

إن تناول المزيد من الفواكه والخضروات والبقوليات والفاصوليا والمكسرات والبذور الكاملة يمكن أن يكون له تأثير كبير وإيجابي على صحتك.

والنظام الغذائي النباتي هو نظام يحتوي على كمية أكبر من الطعام من الخضروات والفواكه مقارنة بالمصادر الحيوانية.

تحسين الهضم

الأطعمة النباتية مليئة بالألياف غير القابلة للذوبان والألياف القابلة للذوبان والتي تدعم تحسين صحة الجهاز الهضمي، والحفاظ على انتظام عملية الهضم، كما تحتوي أيضًا على ألياف البريبايوتك والألياف غير القابلة للهضم التي تغذي البكتيريا "الجيدة" الصحية في الأمعاء، يتم تخمير البريبايوتكس عن طريق البكتيريا في القولون.

خفض مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة

هناك الكثير من الأبحاث التي تؤكد أن اتباع نظام غذائي نباتي يمكن أن يقلل من خطر الأمراض المزمنة مثل السكري من النوع الثانى والسرطان.

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قد يقلل اتباع نظام غذائي نباتي من خطر الإصابة بمرض السكري من خلال تحسين طريقة استجابة خلايانا للأنسولين، وتقليل مقاومة الأنسولين، حيث توفر الأغذية النباتية الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية خلايانا من التلف الذي قد يؤدي إلى السرطان، وقد تم ربط الاستهلاك بحمايتنا ضد سرطانات الفم والمريء والمعدة والأمعاء.

صحة القلب

تشير الأبحاث إلى أن اتباع نظام غذائي نباتى يمكن أن يقلل من ضغط الدم ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، حيث أن الفاصوليا والخضروات والشوفان والشعير غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم ومضادات الأكسدة التي تحمي القلب، كما أن تناول الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون والأفوكادو والمكسرات والبذور يرتبط ارتباطًا وثيقًا بصحة القلب.

تحسين وتقوية البصر

الخضراوات الورقية والفواكه والخضروات الملونة مليئة باللوتين والزياكسانثين، مضادات الأكسدة الحيوية لصحة العين، وقد ثبت أنها تقلل من خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين.

فقدان الوزن

تشير الدراسات إلى أن النظم الغذائية النباتية ترتبط بمؤشر كتلة الجسم وانخفاض معدل انتشار السمنة لدى البالغين والأطفال.

الوجبات الغذائية النباتية منخفضة في كثافة الطاقة ونسبة عالية من الكربوهيدرات المعقدة والألياف والماء، مما قد يزيد من الشبع ويحسن عملية التمثيل الغذائى "الأيض".