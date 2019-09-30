شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتشخر وأنت نايم.. الشخير قد يكون علامة على إصابتك بهذا المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشخير من المشاكل الصحية الشائعة أثناء النوم، ولكن قد يكون علامة على مرض أو مشكلة صحية أخرى أكثر خطورة، حيث إنه قد يكون ناتجاً عن توقف التنفس أثناء النوم، الذى يؤثر على جودة نومك وفقاً لموقع "Doctor".



الشخير

عندما نكون مستيقظين لدينا نغمة عضلية كافية لإبقاء مجرى الهواء مفتوحاً، ولكن عندما ننام تسترخى العضلات واللسان والحلق وسقف الفم، مما يسبب انسداد الأنسجة الرخوة فى الحلق، مما يضيق الشعب الهوائية.

وبالنسبة للبعض، يؤدى انخفاض مساحة التنفس إلى اهتزاز الأنسجة الرخوة فى ممرات الهواء، مما يؤدى إلى الشخير، كما أن هناك أشخاصا آخرين يعانون من الشخير لأن لديهم عائقًا، والذي قد يكون بسبب التشوه الأنفى، أو تضخم اللوزتين، أو احتقان الأنف بسبب الحساسية أو الأورام الحميدة، وزيادة الوزن ونمط الحياة من الأسباب الرئيسية للشخير، كما أن هناك أسبابا أخرى.

- انسداد الأنف الناجم عن الحاجز الملتوي.

- حجم اللوزتين.

- صغر حجم الفك، وهو ما يعنى أن اللسان يميل إلى الانخفاض لأسفل أثناء النوم.

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- طول "لهاة الحلق" بشكل أطول من المعتاد، ولهاة الحلق هى قطعة صغيرة من اللحم تتدلى من الجزء الخلفى من الحنك.

وتوقف التنفس أثناء النوم من أمراض النوم الشائعة، حيث يحدث توقف مؤقت للتنفس أثناء النوم أو انقطاع متكرر للتنفس، وهو ما يؤدى إلى الشخير بجانب مجموعة من الأعراض وتشمل:

- الإعياء والتعب.

- كثرة الذهاب إلى الحمام ليلاً.

- الصداع في الصباح الباكر.

- الاكتئاب.

- فقدان الذاكرة على المدى القصير.