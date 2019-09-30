شكرا لقرائتكم خبر عن احمى قلبك..كيف يؤثر الاكتئاب على صحة القلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صحة القلب من أكثر الأشياء التى قد تتأثر بأشياء كثيرة منها الاكتئاب والحالة النفسية، حيث أن الأمر لا يتوقف فقط على نوعية الطعام والشراب الذى تتناوله، بما فى ذلك الأطعمة الغنية بالدهون، ولكن أيضاً الاكتئاب قد يؤثر على صحة القلب، و فى هذا التقرير نتعرف على كيفية تأثير الاكتئاب على صحة القلب، وفقاً لموقع Heart.

وتحدث أشياء فسيولوجية في الجسم عند الإصابة بالاكتئاب، بما في ذلك زيادة هرمونات التوتر، ومستويات أعلى من هرمون الكورتيزول ومستويات الجلوكوز المرتفعة، وكل هذه الأشياء تؤثر على صحة القلب مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول وقد يزيد خطر إصابتك بالأمراض.

إذا كنت تعاني من التوتر أو القلق بسبب الاكتئاب، فإن اتخاذ مجموعة خطوات رئيسية يمكن أن يساعد فى تخفيف التوتر والاكتئاب وهذه الخطوات هى:

-حدد سبب الإجهاد أو القلق وقم بمعالجته، فإذا كنت تشعر بالضيق لبضعة أيام، فلا بأس بذلك، ولكن إذا استمر لمدة أسابيع، فأنت بحاجة إلى طلب المساعدة.

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- اختر العادات الصحية ولا تتعجل، إذا لم تكن معتادًا على ممارسة الرياضة ، ابدأ تدريجيًا بدلاً من ممارسة الضغط على نفسك للعودة إلى روتين صارم.

-شيء بسيط مثل المشي، 30 دقيقة في اليوم ، حتى لو كنت تفعل 10 دقائق فقط في المرة الواحدة، يمكن أن يساعد صحة قلبك، فالرياضة تحسن حالتك المزاجية لكن الدراسات طويلة الأجل تظهر أن الأشخاص الذين يمارسون الرياضة يبلغون عن نوعية حياة أفضل بشكل عام ويجعلك تشعر بتحسن أعراض الاكتئاب.

- تناول الطعام الصحى، لكن إذا أصبح الوصول إلى الأطعمة غير الصحية عادة، فحاول استخدام تقنيات الطهي الصحية أو استبدال المكونات لتقليل الدهون والسكر المضاف والصوديوم والسعرات الحرارية.

- جرب تناول وجبات خفيفة صحية ، أو اختر السلطات غير المعالجة وغيرها من الأطباق الصحية عند تناول الطعام بالخارج.

- عليك أن تعتني بنفسك لكسر دائرة الشعور بالإحباط، يمكن أن يكون ذلك شيئًا منظمًا ، مثل ممارسة اليوجا أو التأمل أو الاستماع إلى الموسيقى أو قراءة كتاب.