عشان يكبر بسرعة.. أكلات تساعد على نمو طفلك وصحته

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحرص الأمهات دائما على تغذية الطفل ونموه بشكل صحى وذلك لوقايته من الأمراض والعدوى، وينصح دائما بالاهتمام بالرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة من خلال إعطاء الطفل الخضروات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالنشاط والطاقة. وحسبما ذكر موقع indiwo هناك العديد من الأكلات التى تساعد على نمو الطفل ومنها: البيض البيض يعتبر البيض من الأكلات الهامة والتى تحافظ على صحة ونمو الطفل وتساعد على نموه وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين والفيتامينات التى تعزز صحة العضلات والعظام. Advertisements الشوفان الشوفان يعتبر الشوفان من الأكلات الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد على نمو الطفل وحمايته من الأمراض . الفواكه والخضروات الفواكه والخضروات ينصح بالاهتمام بتناول الفواكه والخضروات بجميع أنواعها وذلك لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعزز نمو الطفل وتحميه من الأمراض . المكسرات المكسرات تحتوى المكسرات على نسبة عالية من الدهون الصحية والمواد المضادة للأكسدة والفيتامنات التى تمد الجسم بالطاقة والنشاط وتعزز النمو. الحليب الحليب ينصح الامهات دائما باعطاء الطفل الحليب بكل منتجاته وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات ومنها الكالسيوم الذى يساعد على نمو الطفل وتقوية عضلاته وحمايته من هشاشة العظام.

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