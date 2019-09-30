شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة تساعدك على الإقلاع عن التدخين.. منها عصير الجزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التدخين من أكثر العادات غير الصحية التى يمكن أن يقوم بها أى شخص، وإذا فكرت فى عواقب التدخين فإنه قد يسبب سرطان الرئة وارتفاع معدل ضربات القلب وتغيير عملية التمثيل الغذائى، كما أنه قد يسبب الراحة لفترة مؤقتة ثم تليها القلق، فعندما يدخل النيكوتين إلى المخ، فإنه يعمل على الناقلات العصبية، مثل الدوبامين لنشعر بالراحة ولكن لفترة وجيزة فقط وبعد ساعة أو ساعتين ، نحتاج إلى جرعة أخرى، وهو ما يسبب إدمان التدخين، وفقاً لموقع "step to health".

أطعمة تساعد على الإقلاع عن التدخين

سواء كنت مدخنًا أو قررت عدم التدخين نهائيًا، من الأفضل الانتباه إلى نظامك الغذائي للتخلص من السموم والقضاء على النيكوتين فى جسمك.

1. عصير البرتقال والرمان والليمون

هذا العصير غنى بفيتامين سى، كما يحتوي هذا المركب الطبيعي على فوائد طبية لجميع المدخنين، حيث يساعد على استعادة الأنسجة التالفة ، وتحسين الدورة الدموية ، والقضاء على السموم وزيادة كمية خلايا الدم الحمراء.

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البروكلى

2. البروكلى

البروكلى فعال جدا في القضاء على السموم من الجسم، كما أنه يساعد أيضًا في الوقاية من السرطان لكونه أحد أفضل مصادر فيتامين C و B5.



الزنجبيل

3. الزنجبيل

يعد الزنجبيل أحد أكثر المكونات الموصى بها للإقلاع عن التدخين وتطهير الجسم من السموم مثل النيكوتين.



عصير الجزر

4. عصير الجزر

يجب على الأشخاص الذين يقلعون عن التدخين شرب الكثير من السوائل، حيث يجب أن يتم "تجفيف" الجسم من جميع المواد الضارة التي تراكمت مع مرور الوقت، وعصير الجزر غني بفيتامين A و B و C و K ، وكلها ضرورية للغاية للقضاء على النيكوتين.



السبانخ

5. السبانخ

السبانخ غنية بالفيتامينات وحمض الفوليك، وهو أمر أساسى في تطهير النيكوتين والسموم من الجسم.