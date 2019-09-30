شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف ايه عن ألم الجناح.. التهاب البنكرياس والكلى أبرز أسبابه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم الجناح هو الشعور بألم على جانب الجذع أسفل الأضلاع مباشرة والذى قد يمتد إلى أسفل الظهر، فهناك العديد من الأعضاء والعضلات الموجودة في الجناحين الأيمن والأيسر أو بالقرب منها فأى مشكلة مرضية بهم قد تؤدى إلى الشعور بالآلم.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" هناك العديد من السباب للشعور بآلام الجناح مثل التهاب الكلى أو التهاب البنكرياس وهى حالات مرضية خطيرة ، بالإضافة إلى توتر العضلات أو تصلبها.

تعرف على أسباب ألم الجناح وخيارات العلاج:1. مشاكل العضلات

الإفراط في استخدام أو قلة استخدام العضلات يمكن أن يسبب ألم في الجناح، قد تسبب عضلات المعدة والظهر وحتى الصدر ألمًا في الجناح بعض الأسباب الشائعة لآلام العضلات نمط الحياة المستقر وهذا يعني أن الشخص لا يتحرك بما فيه الكفاية، او التعرض المستمر للضغط العصبى.

تعد إصابات العضلات من بين الأسباب الأكثر شيوعًا لألم الجناح قد يكون الألم العضلي شديدًا لكن شدة الألم ليست بالضرورة مقياسًا لشدة الإصابة.

2. التهاب المسالك البولية

تتطور التهابات المسالك البولية (UTIs) عندما تدخل البكتيريا الضارة إلى المسالك البولية ، وتصيب المثانة ومجرى البول أو الكلى، هذه الإصابات أكثر شيوعًا لدى النساء عن الرجال.

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يمكن أن ينتشر التهاب المسالك البولية إلى الكلى ويسبب عدوى كلوية أكثر حدة.

3. مشاكل في الكلى

الكلى بمثابة مرشح الجسم والتى توجد في منتصف الظهر أسفل الأضلاع مباشرة ، قد يشعر الشخص بألم من الكليتين في الظهر أو الأجنحة، بعض مشاكل الكلى تتطور عندما تنتشر العدوى من المثانة، يمكن أن يكون مرض الكلى أيضًا وراثيًا أو يحدث نتيجة لمشكلة في جهاز آخر.

تشمل مشاكل الكلى التي قد تسبب ألمًا في الجناح حصوات الكلى، مرض الكلى المتعدد الكيسات، العدوى، جلطة دموية أو نزيف في الكلى.

4. مشاكل البنكرياس أو الكبد

يوجدالبنكرياس والكبد في عمق البطن أسفل القفص الصدري مباشرة في بعض الأحيان تسبب مشاكل هذه الأعضاء ألمًا في الجناح يمكن أن يشع الألم أيضًا إلى الظهر.

نظرًا لأن الكبد والبنكرياس يعملان معًا لمساعدة الجسم على هضم الطعام فإن مشكلة أحد الأعضاء قد تؤثر في النهاية على الآخر.

يمكن أن تؤثر العديد من المشكلات الصحية المختلفة على البنكرياس والكبد مثل القنوات الصفراوية المحظورة بسبب حصى في المرارة أو التهاب الكبد المناعي الذاتي وهو من الأمراض المزمنة.

تصبح بعض حالات الكبد والبنكرياس مهددة للحياة إذا لم يتلق الشخص علاجًا لكنها تظهر دائمًا مع أعراض أخرى بالإضافة إلى ألم في الجناح.