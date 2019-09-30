شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مسببات ألم المعدة.. منها التهاب البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألم البطن أو المعدة من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً، وهناك أسباب عديدة لألم البطن، حيث يحاول الأطباء تحديد ما إذا كان ألم البطن ناجم عن مشكلة هيكلية أو وظيفية، وفي بعض الأحيان لا يعمل الجهاز الهضمي بشكل صحيح بسبب وجود خلل في بنية الجهاز الهضمى أو بسبب مشاكل أخرى، فى هذا التقرير نتعرف على أبرز أسباب ألم المعدة، وفقاً لموقع " hopkinsmedicine".

والمشاكل الوظيفية التى قد تسبب ألم المعدة، وتسمى أيضًا اضطرابات الحركة، هي الحالات التي تنجم عن ضعف وظائف الأعصاب والعضلات في الجهاز الهضمي.

أمراض تسبب ألم البطن

التهاب القولون العصبى

إذا كان التهاب القولون العصبي هو سبب آلام البطن، فقد يصبح الأمر أسوأ بعد تناول وجبة أو إذا كنت تعاني من الإجهاد، إذا كنت تعاني من التهاب القولون العصبي ، فسوف تكون لديك أعراض مثل الإسهال أو الإمساك والانتفاخ، لكنها لن تسبب النزيف أو فقدان الوزن.

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الامساك

قد تعاني من آلام غازات حادة تحدث في جميع أنحاء منطقة البطن إذا كان الإمساك هو سبب آلام البطن، الأشخاص الذين يعانون من الإمساك غالبًا ما يكون لديهم شعور بالانتفاخ والامتلاء ، وقد يصبح بطنهم منتفخًا بشكل واضح.

قرحة المعدة

القرحة هي التهاب في بطانة المعدة أو الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة، القرحة قد تسبب حرقان مشابه لآلام الجوع، وتشمل الأعراض الأخرى الغثيان والقيء أو الحرقة.

التهاب البنكرياس

الألم البطني الناتج عن التهاب البنكرياس هو ألم حاد يحدث في الجزء العلوي الأوسط من البطن ويمكن أن ينتشر في بعض الأحيان إلى ظهرك أو صدرك، قد تواجه أيضًا أعراضًا أخرى مثل الغثيان والقيء والحمى، وقد يحدث التهاب البنكرياس إما بسبب نوبة حادة مفاجئة أو كحالة مزمنة.

التهاب الرتج

والتهاب الرتج هو التهاب فى بطانة واحد أو أكثر من الأكياس المنتفخة فى الجهاز الهضمى والأمعاء الغليظة، قد يكون التهاب الرتج هو سبب ألم البطن في منطقة أسفل البطن الأيسر، وتشمل الأعراض الأخرى حمى أو غثيان أو قيء أو إمساك.