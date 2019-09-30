ما هى عملية زراعة القرنية بالعين وطرق الاستعداد لها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرنية هى السطح الشفاف على شكل قبة للعين والتى تمثل جزءا كبيرا من قدرة العين على التركيز، ولكن هناك بعض الحالات التى تحتاج لعملية زرع قرنية، وهى عبارة عن إجراء جراحي لاستبدال جزء من القرنية بأنسجة قرنية أخرى. وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن أبرز الحالات التى تحتاج لعمليات زراعة القرنية هى: 1: القرنية المخروطية وهى القرنية التى تبرز للخارج. 2: ترقق القرنية. 3: تندب القرنية، الناجم عن العدوى أو الإصابة. Advertisements 4: تغيم القرنية. 5: تورم القرنية. ما هى استعدادات عملية القرنية 1: قياس العين وذلك عن طريق قياس حجم القرنية. 2: مراجعة جميع الأدوية والمكملات الغذائية التى يتناولها المريض، فقد تحتاج لوقف بعض الأدوية قبل زراعة القرنية. 3: علاج مشاكل العين مثل الالتهابات والعدوى. وتكون عملية زرع القرنية تحت تأثير مخدر عام أو مخدر موضعي، وتستغرق العملية أقل من ساعة، ويخرج المريض بعد العملية بساعات أو يظل فى المستشفى وذلك حسب حالته. وينصح بعد إجراء العملية بالمتابعة الدورية مع الطبيب لمتابعة نتائج العملية.

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