شكرا لقرائتكم خطر السجائر الإلكترونية يتنامى.. 12 وفاة في أميركا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السلطات الصحية الأميركية تسجيل ارتفاع في الأشخاص المصابين بأمراض في الرئة بسبب تدخين السيجارة الإلكترونية مع 12 وفاة وأكثر من 800 حالة إصابة مثبتة أو محتملة.

والسجائر الإلكترونية مسؤولة عن إصابات كثيرة منتشرة بالولايات المتحدة في الفترة الأخيرة، وفق مراكز مراقبة الأمراض والوقاية منها.

وجاء في الحصيلة الأخيرة الصادرة عن هذه المراكز أن 12 شخصاً توفوا في 10 ولايات أميركية.

كما أشارت السلطات إلى 805 حالات مؤكدة أو مرجحة لمرضى يعانون من مشاكل رئوية مرتبطة باستهلاك سجائر إلكترونية في 46 ولاية ومنطقة أميركية.

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وتؤكد السلطات الصحية الفدرالية أن كل الأشخاص المصابين استخدموا سجائر إلكترونية، لكنها لم تتمكن بعد من تحديد أسباب هذه المشاكل الرئوية.

كذلك لم تسمح التحقيقات بعد بمعرفة الماركة المعنية أو المنتج المحدد.

إلا أن التحقيقات الأولية في بعض الولايات تشير إلى أن غالبية عبوات السجائر الإلكترونية المستخدمة كانت تحوي مادة "تي اتش سي" المنشط الرئيسي في القنب.

ويتم شراء هذه العبوات في غالب الحالات من تجار في الشارع أو عبر الإنترنت إذ أن القنب غير مشروع في جزء من الولايات المتحدة.