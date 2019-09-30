الكافيتيشن.. أسرع تقنية لتفتيت وإذابة الدهون

جلسات الكافيتيشن تعطي نتائج فورية من أول جلسة - أرشيفية

السمنة ليست مشكلة جمالية فقط لكنها تسبب مشاكل صحية عديدة؛ منها التهاب مفاصل القدم والتهاب الأوتار ومشاكل في التنفس.



وتنصح الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والسمنة بجلسات الكافيتيشن، وهو من أسرع التقنيات الحديثة لإذابة وتفتيت الدهون في جميع أنحاء الجسم.

جلسات الكافيتيشن عبارة عن موجات صوتية قوية جداً تمر على هيئة موجات دائرية قوية وشديدة الضغط على الخلايا الدهنية فتحدث شروخا وتصدعات ما بين جدران الخلايا الدهنية المتجمعة.

وقالت حسين: "تقوم تقنية الكافيتيشن بإذابة الدهون ما يجعل الجسم يطردها عن طريق الجهاز البولي واللمفاوي، وتختلف تأثير الجلسات بناء على قوة الموجات والأجهزة المستخدمة لهذه التقنية".

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وأضافت: "تتميز هذه التقنية بنتيجة فورية بعد جلسات الكافيتيشن، حيث يقوم الطبيب بقياس حجم المنطقة المراد تخسيسها قبل الجلسة وبعدها لمعرفة فعالية ونتيجة الجلسة".

وللحصول على أفضل نتيجة من جلسات الكافيتيشن نصحت استشاري التغذية العلاجية بمراعاة بعض الأمور ومنها:

1-شرب 2 لتر مياه يوميا قبل وبعد الجلسة.

2-عدم تناول نشويات قبل الجلسة بـ 24 ساعة للمساعدة على زيادة الحرق.

3-المشي 30 دقيقة بعد الجلسة مباشرة لمساعدة الجسم على التخلص من الدهون المفتتة.