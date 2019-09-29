شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب خلع الركبة.. وازاى تعالجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلع الركبة من أكثر الإصابات الشائعة بين كثير من الناس، خاصة الرياضيين، والخلع هو إصابة تنفصل فيها مكونات داخل مفصل الركبة، حيث ينفصل عظم الفخذ والساق، فى هذا التقرير نتعرف على أهم أسباب خلع الركبة وفقاً لموقع "step to health".



الركبة

الأسباب الشائعة لخلع الركبة

السبب الأكثر شيوعا لخلع الركبة هو التعرض لصدمة في منطقة الركبة، وهناك بعض الأسباب المحتملة التي تؤدي إلى حدوث خلع في أي منطقة من الجسم، وتشمل هذه الأسباب ما يلى:

- صدمة فى المفصل، يمكن أن تحدث الصدمة أثناء الرياضة أو في العمل أو أثناء القيام بالأعمال المنزلية.

- ضعف الدورة الدموية نتيجة التعرض لإصابة سابقة فى الركبة، مما يزيد فرص التعرض لإصابة أخرى فى الركبة.

- عيوب خلقية، قد يكون لدى الشخص الذي لديه عيوب خلقية فى مفصل الركبة زيادة في خطر حدوث الاضطرابات.

- الحركة الخاطئة أو الدعم الضعيف لمفصل الركبة، وفي هذه الحالة، يحدث الخلع بسبب حركة مفاجئة لا إرادية.

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أعراض خلع الركبة

بشكل عام، يقدم المرضى الذين يعانون من هذه المشكلة سلسلة من الأعراض وتشمل:

- ألم شديد أو عدم راحة في مفصل الركبة عندما يحاول الشخص تحريكه.

- التهاب طفيف وكدمات في منطقة الخلع.

- إحساس بوخز وحساسية وحتى خدر إذا حدث تغير في تكوين الأعصاب.

- تشوه المفصل.

علاج خلع الركبة

يجب على الفريق الطبي التحقق من نوع الخلع الذى أصاب الركبة، وأبرز العلاجات تتمثل فى تركيب جبيرة لتثبيت وإعادة وضع الركبة لمكانها الأصلى وقد تكون الجراحة ضرورية في الحالات الشديدة.