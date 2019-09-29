شكرا لقرائتكم خبر عن فى اليوم العالمى للقلب.. 4 نصائح لتقوية القلب أهمها الابتعاد عن التدخين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تريد أن تبقي أمراض القلب بعيدة عنك، إذن أفضل طريقة للقيام بذلك هي الالتزام بأسلوب حياة صحي، وممارسة التمرينات الرياضية وتناول الأطعمة الصديقة للقلب والتخلص من التوتر يمكن أن تكون مفيدة لمؤشرك.

ما عليك سوى فعله وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"هو التمسك بهذه العادات، لأن القلب يدخل في العديد من الوظائف اليومية مثل ضخ الدم في جميع أنحاء الجسم عن طريق الدورة الدموية، إلى جانب توفير الأكسجين والمواد المغذية إلى الأنسجة وإزالة ثاني أكسيد الكربون والنفايات الأخرى.

نصائح للحفاظ على صحة القلبتناول أطعمة صحية للقلب

يجب عليك اختيار الدهون الصحية مثل الأفوكادو المليئة بالأحماض الدهنية غير المشبعة الاحادية (MUFA)، علاوة على ذلك ، يمكن للأطعمة ذات الأحماض الدهنية غير المشبعة المتعددة مثل الجوز وبذور الكتان أن تكون مفيدة لقلبك.

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تجنب الأطعمة التي تحتوي على الدهون المخبوزة والبيتزا المجمدة والوجبات السريعة والكعك والبسكويت، والإكثار من الفواكه والخضروات الطازجة المليئة بالألياف والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ممارسة التمارين الرياضية للبقاء فى نشاط

ممارسة التمارين والحفاظ على الوزن الأمثل هو المفتاح لصحة قلبك، المشي مثلا يمكن أن يبقي أمراض القلب بعيدة عنك، يمكنك أيضًا اختيار التمارين الرياضية والركض وركوب الدراجات والسباحة والرقص، فقط الحصول على تمرين لمدة 40 دقيقة ، 5-6 مرات في الأسبوع.

محاولة الحد من الإجهاد

يمكن أن يسبب الإجهاد أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم وألم في الصدر أو حتى عدم انتظام ضربات القلب، ويمكنك اختيار التأمل واليوجا التي يمكن أن تساعدك على التخلص من التوتر.

الابتعاد عن التدخين

هل تدخن؟ حسنًا لقد حان الوقت للتخلي عنه، فيمكن أن يكون الإقلاع عن التدخين قاسيًا ولكنه يرتبط بأمراض القلب، فالتدخين يميل إلى تلف بطانة الشرايين، ويؤدي إلى تراكم المواد الدهنية المعروفة باسم تصلب الشرايين الذي يضيق الشريان التى قد تسبب الذبحة الصدرية، أو نوبة قلبية أو سكتة دماغية، حيث تحتوي السجائر على النيكوتين الذي ينتج الأدرينالين الذي يجعل نبض قلبك أسرع ويزيد من ضغط الدم.