شكرا لقرائتكم خبر عن هل ترغب فى التخلص من الوزن الزائد؟.. النوم والماء والعصائر الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتبع العديد من الأشخاص بعض العادات اليومية الخاطئة التى تتسبب فى تعرضك لزيادة الوزن، بالرغم من إتباعك لبعض الحميات الغذائية الهادفة بالتخلص من الوزن الزائد إلا أنك قد تعانى فى بعض الأحيان من ثبات الوزن، ولذا عليك التعرف على بعض الحيل الهامة التى تساهم فى التخلص والقضاء على الوزن الزائد وذلك وفقا لموقع " Verywellfit".

بدون التقيد بالعادات الغذائية التى يتطلبها منك الحميات الغذائية عليك التعرف على أهم النصائح الغذائية التى تساعدك فى فقدان نسبة كبيرة من وزنك، هى:

-عليك التعرف علي عدد السعرات الحرارية المتواجدة فى المشروبات، والانتباه إلى نوعيتها والتعرف عليها وتجنب تناول المشروبات مرتفعة السعرات الحرارية كالغازية، ولكن عليك الإكثار من تناول الماء لأنها بدون سعرات حرارية وتحمى جسمك من التعرض للإصابة بالجفاف.

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-هل تعلم أن عدم أخذ جسمك للقسط الكافى من النوم يزيد من فرص إصابتك بالعديد من الأضرار الصحية، ويتسبب فى عدم قدرتك على فقدان الوزن الزائد، نعم هذا ما يحدث فى جسمك، ولذا عليك النوم من 7 إلى 8 ساعات فى اليوم لتجنب التعرض لثبات الوزن.

-عدم الحركة أو ممارسة الرياضة تعد من أبرز الأسباب المؤدية لعدم قدرة جسم على حرق الدهون، ولذا عليك الإهتمام بالحركة وممارسة المشى يوميا لكى يرتفع فرصة حرق الدهون فى الجسم بالشكل الجيد.

-من أفضل النصائح تناول يوميا طبق كبير من السلطة الخضراء، فهى غنية بالعديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، وأيضا تزيد من فرص حرق الدهون بالجسم.