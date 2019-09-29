شكرا لقرائتكم خبر عن التعرق المفرط بين الساقين ليس مجرد حالة عارضة..علامة على الإصابة بمشكلة مرضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الكثير من الأشخاص من مشكلة التعرق المفرط بين الساقين خاصة أثناء التمرين والطقس الحار، حيث يساعد العرق على تهدئة النفس، وترتبط عملية التعرق بالكثير من العمليات الحيوية بجسم الإنسان مثل عملية الأيض والجهاز العصبى والهرمونات وتدفق الدم وحتى العواطف والمشاعر.

ويعد العرق الذى يتراكم بين الفخذين وبين الساقين، قد يشير إلى وجود مشكلة خاصة إذا كان مستمر بشكل يومى.

ووفقا لموقع " healthline" المصطلح الطبى للتعرق المفرط يطلق على الحالة التى يعرق فيها الشخص بغزارة حتى إذا لم يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة أو التمرين، ولكن هناك علامات معينة يجب مراقبتها إذا كنت تعتقد أنك تتعرق كثيرًا فى المنطقة بين الساقين وذلك للتعرف على سبب تلك الحالة .

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التعرق الزائد بين الساقين يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة عند النساء مثل انقطاع الطمث أو تغير مستويات الهرمون، انخفاض سكر الدم، داء السكرى والذى قد يشمل التعرق الليلى.





وأيضا الحمل، وفرط نشاط الغدة الدرقية ، والذى قد يشتمل على أعراض أخرى مثل فقدان الوزن السريع والتوتر والتعب ومعدل ضربات القلب السريع، الأدوية التى تسبب حاله التعرق المفرط بما فى ذلك بعض أدوية ضغط الدم والعلاج الكيميائي والعلاج الهرمونى وبعض مضادات الاكتئاب، اضطرابات القلق أو الإجهاد، تاريخ عائلى من فرط التعرق، بدانة.

ويتعرق الرجال بشكل عام أكثر من النساء لذلك قد يكون التعرق الزائد لدى النساء أمرًا طبيعيًا للرجال، ومع ذلك يمكن أن تؤدى بعض الظروف إلى التعرق المفرط الذى يتداخل مع الحياة اليومية وتشمل هذه الأسباب انخفاض سكر الدم، أو فرط نشاط الغدة الدرقية، أو عدم التوازن الهرمونى.