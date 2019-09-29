منها الاستعجال بغسلها.. أخطاءٌ تقع بها ربّات البيوت عند تجهيز الخضراوت للطّهي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تقع كثير من ربّات البيوت في بعض الأخطاء عند تجهيز وتحضير الخضروات لعملية الطّهي، وإليكِ سيدتي فيما يلي أبرز هذه الأخطاء التي يتعيّن عليكِ تلافيها لتجنّب هدر الخضروات وتعزيز نضرتها ونكهتها، ومن ثمّ ضمان تحسين تجربة الطّهي:

- الاستعجال في غسل الخضروات بمجرة العودة من السّوق أو السوبر ماركت، ورغم أنّ ذلك قد يبدو ثمّة شيء إيجابيّ للوهلة الأولى، لكنّه ليس كذلك في واقع الأمر، إذْ ثبت أنّ شطفها وتركها قد يخلق بيئة ملائمة للبكتيريا كي تنمو وتزدهر في الأخير. وينصح بدلاً من ذلك القيام بغسلها قبل الإقدام على تجهيزها للطّهي مباشرة.

- تقطيع الخضروات بشكل مبكّر للغاية، فرغم وجود أنواع يمكنكِ سيدتي تقطيعها قبل يوم أو يومين من طهيها، لكنّ هناك أنواعًا أخرى لا يجب تقطيعها إلا وقت الطّهي، وينصح بتجنّب التقطيع المسبق لكلّ من الباذنجان والطماطم على وجه الخصوص.



-الاستعجال في شراء الخضروات دون التأكد من وقت عرضها بالمحل أو السوبر ماركت، حيث يجب أنْ تتأكدي من نضارتها ومن أنّها طازجة حتى تتحمّل معكِ لبضعة أيام، لا سيما وأنّ خضر مثل الأفوكادو، الفطر، البروكلي، الخرشوف ونبات الهليون قد تفسد خلال مدّة تتراوح من يوم إلى يومين، لذا ينصح بشراء الطازج أولاً بأول.

- تعريض دواخل الخضروات للهواء، لأنّ ذلك يعرّضها للسمار. لذا يفضّل عدم تقطيعها إلا عند الاستخدام، وذلك لضمان تمتعها بنضارتها واحتفاظها بكامل قيمتها الغذائية.

- تقشير بعض أنواع الخضروات، كما الجزر، الخيار، الباذنجان والبطاطس، حيث تمكث في تلك القشرة أهمّ العناصر المغذّية. لذا ينصح بترك تلك القشرة مع التأكّد من تنظيفها جيدًا.

Advertisements

- غسل الخضروات بطريقة غير صحيحة، وهو ما يحدث حين تكتفي سيدتي بوضع الخضار في مصفاة ومن ثم تمرري المياه عليها، ففي تلك الحالة لا يتمّ التخلّص من كلّ الشوائب والرّمال العالقة بها، والأفضل نقعها في مياه باردة ومن ثمّ فركها بلطف.

- التقشير بطريقة تفتقر للكفاءة والفعالية، وهو ما قد ينتج عنه هدر لا لزوم له على الإطلاق.

- إهدار أجزاء من الخضر يمكن استخدامها في عملية الطّهي، فدائمًا ما تكون هناك أجزاء قد تتصوّر بعض السيدات أنّها بلا قيمة، لكنّها على العكس تكون مميّزة ويمكن الاستفادة منها في الطّهي أو إعداد الطعام، مثل سيقان الهليون وأطراف الكراث الخضراء.

- استخدام أدوات التقطيع أو التقشير غير الملائمة، وينصح هنا بضرورة استخدام أدوات من النوع المقاوم للخدوش والشقوق، حتى لا يتمّ خلق بيئة ملائمة للبكتيريا في الأخير.