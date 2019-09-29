القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي انطلاق دوري أبطال مدارس أبوظبي، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ودائرة التعليم والمعرفة.

ويأتي دوري أبطال مدارس أبوظبي ضمن مبادرات مجلس أبوظبي الرياضي التطويرية المتنوعة، من أجل إمداد المسيرة الرياضية بالمشاريع والمسابقات والأنشطة والفعاليات الداعمة للتنمية الرياضية.

وشهد المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الأحد 29 سبتمبر/أيلول، حضور عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي وحميد عبدالله مدير إدارة شؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم وناصر خميس ممثل دائرة التعليم والمعرفة وحسين مراد الرئيس التنفيذي لشركة إنسبيراتوس، وطلال الهاشمي مدير قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي.

ويتضمن الدوري 7 مسابقات رياضية هي "كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، العاب القوى، السباحة، الجمباز" مخصصة لطلبة الحلقات الدراسية الأولى والثانية والثالثة للبنين والبنات في مدارس أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة وتشمل المدارس الحكومية والخاصة.

وكشف مجلس أبوظبي الرياضي عن فتح باب التسجيل لكل الفرق المدرسية بجميع الألعاب والمسابقات، ابتداءً من تاريخ 29 سبتمبر/أيلول حتى 24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ومن المتوقع أن يشهد الدوري مشاركة ما يقارب 250 مدرسة من أصل 411 مدرسة في أبوظبي بعد أن تم التعميم عليها وفتح باب المشاركة أمامها، وذلك بواقع 240 مدرسة حكومية وخاصة في أبوظبي و140 مدرسة في العين، إضافة إلى 31 مدرسة من منطقة الظفرة.

ومن المقرر إقامة نهائي الدوري بالمسابقات السبع المعتمدة في أبوظبي بصورة مشابهة للمهرجانات المجتمعية الكبيرة والتي ستشهد تتويج بطل كل مسابقة بجانب تقديم الجوائز التي ستتضمن كؤوسا وميداليات ومعسكرات تدريبية مع الشركاء العالميين لمجلس أبوظبي الرياضي وحضور متابعة مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي ومباريات الدوري الإسباني، بجانب زيارات تعريفية لنادي مانشستر سيتي وملاعب الأندية الإسبانية، إضافة إلى تذاكر سفر على متن طيران الاتحاد، وتذاكر لحضور الفعاليات الرياضية العالمية التي ينظمها المجلس وما تمثله من فرص كبيرة للقاء نجوم العالم بمختلف الرياضات.

بدوره، أعرب عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن فخره بتقديم مبادرة دوري أبطال مدارس أبوظبي للقطاع الرياضي والمجتمعي والتعليمي وانعكاسها الكبير على تجسيد تفاعل الشريحة الطلابية بالأنشطة الرياضية ودورها في تحقيق الإضافة الكبيرة لقائمة برامجنا ومبادراتنا في الساحة الرياضية، مؤكداً أهمية ودور الرياضة المدرسية في دعم عمليات التنمية ورفد الأندية والمنتخبات بالمواهب الرياضية، مبينا أن المجلس حريص على إعادة هذا القطاع الحيوي من جديد إلى الواجهة عبر دوري رياضي يشمل 7 رياضات يقام على مدار الموسم.

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وأضاف: "يتطلع مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، لترجمة مبادرات حيوية فاعلة تخدم جميع فئات المجتمع ورفع مستوى الوعي لديهم بأهمية ودور الرياضة والعمل على تحقيق تطورات مهمة على صعيد الرياضة المدرسية التي تمثل محوراً رئيسياً في مسيرة التنمية والتقدم الرياضي، كما نحرص وبصفة مستمرة على تحقيق بيئة رياضية تسهم في التوعية وترسيخ المفاهيم الرياضية وتوفير البرامج والأنشطة لممارستها وتعزيز مستوى التنافس الرياضي، في ظل خطط المجلس الطموحة لاكتشاف المواهب الرياضية وتحقق تطلعات فئات المجتمع كافة، انطلاقاً من دوره الداعم لمساعي نشر الثقافة الرياضية وتحسين اللياقة البدنية وجعل الرياضة نمط الحياة اليومية."

وأكمل أن "المبادرة ستشهد تنظيم 7 مسابقات رياضية بطريقة الدوري وتستهدف من خلالها أكثر من 250 مدرسة من أصل 411 مدرسة حكومية وخاصة في مناطق أبوظبي والعين والظفرة، وهي بمثابة محطة مثالية للطلبة لممارسة النشاط الرياضي واستثمار طاقاتهم بالرياضات المحببة لديهم وإعلاء شعار التنافس الحضاري وتسليط الضوء على المواهب والقدرات المميزة، كما أن وجود مسابقات وانشطة رياضية تقام بصفة مستمرة يسهم في تكوين قاعدة قوية لرياضة المدارس في أبوظبي ويعزز خططنا لتقديم الممارسات الإيجابية لعموم فئات المجتمع".

وفي الإطار ذاته، قال حميد عبدالله مدير إدارة شؤون الطلبة في وزارة التربية والتعليم: "نسعى من خلال شراكتنا مع مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة التعليم والمعرفة إلى توفير الحافز للتغيير الإيجابي للطلبة، حيث توفر لهم إمكانية وفرص التنافس الرياضي بمستوى احترافي".

وأضاف: "مبادرة دوري أبطال مدارس أبوظبي تحمل أبعاداً تربوية واجتماعية كونها تهدف إلى تعزيز الروابط بين المدارس والطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي، وتصب في إطار المبادرات الرامية إلى الاستثمار الأمثل في العنصر البشري الذي يحظى باهتمام واسع باعتباره حجر الزاوية في بناء منظومة التطوير على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة."

من جانبه، قال ناصر خميس المري، ممثل دائرة التعليم والمعرفة، إن "دوري أبطال مدارس أبوظبي يمثل تعزيزاً للجهود المبذولة والتي تهدف إلى جعل الرياضة جزءا أساسيا من حياة الطلاب، وأؤكد أن الدائرة ستعمل على توفير كل متطلبات النجاح لهذه المبادرة الرياضية المُميزة بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة التربية والتعليم".

وأكد السيد حسين مراد، الرئيس التنفيذي لشركة إنسبيراتوس، أنه سعيد بوجوده في هذا الحدث المهم، مضيفا: "فخورون بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ووزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة ونسعى إلى رفع مستوى الشباب رياضياً وتعزيز الجوانب العقلية والجسدية والمعنوية للطلاب عن طريق الرياضة لأن العقل السليم في الجسم السليم".

كما قدم طلال الهاشمي، مدير قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي، عرضاً تفصيلياً عن المبادرة وأهدافها وأهميتها بجانب توضيح آلية التسجيل والمدارس التي تم التعميم عليها للمشاركة في الحدث، واستعرض تفاصيل الجوائز والبرنامج الزمني لانطلاقة الحدث وختامه.